Combinatul din Hunedoara, pe care ArcelorMittal vrea să-l închidă, este dorit de turci. Patronul indian refuză negocierile

19-09-2025 | 08:11
Arcelor Mittal Hunedoara
Agerpres

Un grup de companii turce vrea să cumpere combinatul din Hunedoara, pe care ArcelorMittal a anunțat că vrea să-l închidă, dar patronii indieni au refuzat până să și-i primească pe eventualii investitori, spun autoritățile române.

autor
Cristian Anton

Un grup format din companiile turce Belin Mining, Ceylan Metal Grup, Nakkaş Holding şi GTS Investments B.V. (Olanda) a transmis grupului ArcelorMittal, al doilea mare producător mondial de oţel, dar şi autorităţilor române, prin intermediul companiei româneşti Richter Haus, în calitate de partener oficial, o scrisoare de intenţie prin care îşi exprimă dorinţa de achiziţie a combinatului ArcelorMittal Hunedoara, pe care ArcelorMittal tocmai a anunţat că vrea să îl închidă, informează Profit.ro.

Anterior a fost anunţată doar informaţia conform căreia o delegaţie de investitori din Turcia şi-a manifestat interesul să preia combinatul siderurgic ArcelorMittal din Hunedoara, discuţii pe această temă fiind purtate cu preşedintele Consiliului Judeţean, Laurenţiu Nistor, şi cu primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu.

Ultimele date analizate de Profit.ro relevă că ieri a fost depusă şi scrisoarea de intenţie, cu o propunere oficială de achiziţie. Grupul de firme îşi manifestă intenţia de a cumpăra unitatea de producţie de la Hunedoara, de a continua producţia de profile laminate şi alte produse metalurgice şi de a realiza noi investiţii în modernizare şi retehnologizare.

De asemenea, investitorii dau asigurări că dispun de fondurile necesare pentru achiziţie şi pentru asigurarea capitalului de lucru în vederea continuării activităţii, precum şi pentru noi investiţii în modernizare şi retehnologizare, acolo unde este cazul, fiind pregătiţi să demareze negocieri şi proceduri de audit.

Cine sunt investitorii turci

Belin Mining este una dintre principalele companii de minerit din Turcia, pe piaţă din 1998, cu operaţiuni în America de Nord şi Asia.

Ceylan Group Metal este unul dintre cei mai mari producători de lingouri de zinc şi cupru din Turcia şi unul dintre principalii cumpărători internaţionali ai unei game largi de deşeuri neferoase, reziduuri şi zguri. Are venituri anuale de pestee 30 milioane dolari, cu circa 400 de angajaţi.

Nakkaş Holding, fondat în 1983, include 16 companii cu peste 2.000 de angajaţi, având operaţiuni în Europa, Asia şi Africa. Cele 16 companii care formează holdingul lucrează în industria petrolieră, energie regenerabilă, minerit şi includ nume precum Transpet, Global Terminal, Global Gas Trans, Petro Global, Nakkaş Akaryakıt, Nakkaş Lojistik, Saves Enerji, Türk Ytong, JTFC, Be Aero, GTS Investments, Nakkaş Madencilik.

Compania românească Richter Haus, prezentată drept partenerul oficial al acestui grup de investitori, este deţinută de Daniela Bordea şi Marian Ciornei.

Investitorii turci şi-au prezentat portofoliul şi intenţiile privind combinatul, dar au transmis că decizia finală depinde exclusiv de un acord cu conducerea ArcelorMittal.

Președintele CJ Hunedoara spune că patronii indieni nici n-au vrut să-i vadă pe investitorii turci

Preşedintele CJ Hunedoara, Laurenţiu Nistor, susţine că investitorii nu au fost primiţi la combinat de către actualul proprietar.

ArcelorMittal deţine în România unităţi de producţie la Iaşi, Roman şi Hunedoara. Combinatul siderurgic Hunedoara a fost privatizat în anul 2003, după un şir de restructurări început la mijlocul anilor ’90, care au dus la reducerea, în etape, a numărului de salariaţi, de la aproape 20.000 în 1991, la circa 2.500 în anul 2004, când uzinele au fost preluate de actualul grup ArcelorMittal.

ArcelorMittal a anunţat în 12 septembrie că a luat decizia de a opri definitiv producţia la fabrica sa din Hunedoara, care produce profile şi corniere pentru pieţele de energie, construcţii şi infrastructură. Decizia a fost luată din cauza preţurilor foarte mari la energia electrică şi a presiunii tot mai mari din partea importurilor la preţuri mici din afara UE. Compania are în prezent 477 de angajaţi la fabrica din Hunedoara.

Sursa: News.ro

Etichete: negocieri, inchidere, hunedoara, turci, refuz, arcelormittal,

Dată publicare: 19-09-2025 08:11

