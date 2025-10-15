România lansează și ea Golden Visa. Investiția minimă pentru ca un străin să obțină drept de ședere temporară în țara noastră

15-10-2025 | 10:57
arcul de triumf
Shutterstock

România va emite și ea un ”gold card”, precum cel lansat recent în SUA de Donald Trump, prin care cetățenii străini vor primi drept de ședere temporară în țara noastră, în schimbul unor investiții de minim 400.000 de euro.

 

Cristian Anton

Un proiect de lege al actualilor guvernanți introduce Programul de Rezidență prin Investiție, respectiv Programul ”Golden Visa", care oferă cetățenilor din state terțe (care nu sunt membre UE sau ale Spațiului Economic European) un permis de ședere temporară pe o perioadă de 5 ani, reînnoibil, în schimbul unei investiții minime de 400.000 euro în România, scrie Profit.

Inițiativa românilor vine după ce Donald Trump a lansat oficial "gold card", o viză permanentă pentru Statele Unite după modelul green card, vândută cu 5 milioane de dolari, anunțând că o listă de așteptare a fost deja deschisă.

Proiectul românesc lansat acum prevede doar o viză de rezidență, care dă însă posibilitatea de a solicita cetățenia română după 5 ani.

Investițiile eligibile includ pentru Golden Visa sunt: achiziția de titluri de stat românești (minimum 400.000 euro) cu scadență de cel puțin 5 ani; achiziția de proprietăți imobiliare în valoare de minimum 400.000 euro, menținute cel puțin 5 ani; investiții in fonduri de investiții autorizate de ASF în cuantum de minimum 400.000 euro; achiziția de acțiuni la companii românești listate la bursă în valoare de minimum 400.000 euro.

Aplicanții trebuie să dovedească legalitatea fondurilor, să nu figureze pe liste de sancțiuni și să nu reprezinte risc de securitate.

Cât cer alte țări europene pentru cetățenia lor

Mai multe țări europene au programe de genul ”Golden Visa” de cel puțin un deceniu. Grecia a atras peste 2,6 miliarde de euro din emiterea de permise pentru străinii care investesc minim 800.000 de euro în anumit zone, iar Portugalia a câștigat 7,3 miliarde de euro de la lansarea acestui tip de program, în anul 2012.

Spania oferă vize pentru investiții minime de 500.000 de euro, în timp ce Ungaria face același lucru pentru investiții de 250.000 - 500.000 de euro.

Bulgaria emite rezidență permanentă pentru investiții de 512.000 euro, Italia cere de la 250.000 la 2 milioane de euro pentru vize de ședere, Malta oferă rezidență în schimbul a minim 375.000 euro investiții și 99.000 euro donații la stat, iar Cipru acordă rezidență permanentă pentru minim 300.000 de euro. 

Topul scumpirilor în ultimul an. Tarife mai mari cu 69% la energie, prețuri mai mari cu 32% la fructe proaspete

