Investiții de miliarde și mii de locuri de muncă noi. România atrage giganții germani și danezi

15-10-2025 | 20:25
Piața spațiilor industriale de producție din România cunoaște o creștere accelerată în 2025 cu investiții record și intrarea unor jucători internaționali.

Ana Maria Barbu,  Călin Ardelean ,  Gina Obrejan,  Marilena Iordache

Sunt peste 1.600 de șantiere, pe acest segment, cu o valoare estimată la 43 de miliarde lei. Premierul Ilie Bolojan, a participat miercuri, la Oradea, la inaugurarea celei mai noi investiții străine.

Un grup german cu peste 25.000 de angajați la nivel mondial a deschis la Oradea o fabrica dedicată exclusiv echipamentelor cu acumulatori. Până în 2028 unitatea va asigura 700 de locuri de muncă.

Nickolas Stihl, CEO: „Investiția inițială, de 125 de milioane de euro, subliniază importanța acestei locații”.

Ilie Bolojan, premierul României: „Cei care lucrează în companiile private sunt cei care duc țara noastră în spate. 4.00 Locurile de muncă înseamnă o șansă pentru ca familiile să rămână aici”.

Tot Oradea o alta companie nemteasca se extinde printr-o nouă investiție, de 30 de milioane de euro.

Delia Ungur, managing director al unei companii: „Avem aici o echipă capabilă, iar România este o democrație stabilă în Europa de Est și pro-europeană”.

România atrage giganții germani și danezi

Și în centrul țării, la Sebeș, o fabrică aflată aici din 2013 are o noua linie de asamblare a motoarelor pentru mașini electrice.

Jörg Burzer, membru al Consiliului de Administrație al unui grup german: „Producția unităților de propulsie electrică reprezintă un reper important."

Gheorghe Achim, director general: „Prin producția unităților de propulsie electrică la Sebeș devenim un motor al schimbării globale”.

Sebastian Metz, șeful Camerei de Comerț Româno- Germane: „România are multe atuuri pe care le putem vinde investitorilor germani”.

Inclusiv danezii vin cu bani mulți în România. În Prahova au investit peste 150 de milioane de euro pentru a dubla producția de vată bazaltică, folosită la izolația clădirilor.

Octavian Dan, analist economic: „Nu mai contează doar forța de muncă ieftină, contează și siguranța, atunci când faci o investiție. Iar această țară, fiind sub umbrela NATO, este sigură. Încă”.

Pe de altă parte, alte companii o duc rau. O unitate de producție de componente auto din Brasov, parte a unui grup american, și-a închis porțile în vară. Zeci de lucrători au fost concediați.

