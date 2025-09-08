Bolojan, dialog cu investitorii internaționali despre situația economică din România și măsurile fiscale ale Guvernului

Premierul Ilie Bolojan a discutat luni cu o delegație de investitori internaționali, condusă de J.P. Morgan, despre situația fiscal-bugetară a României și măsurile guvernamentale de corectare a dezechilibrelor economice.

Delegaţia se află într-o vizită de lucru în mai multe state din Europa Centrală şi de Est. Discuţiile cu premierul Bolojan au vizat situaţia fiscal-bugetară a României şi măsurile pe care Guvernul le implementează pentru corectarea dezechilibrelor şi consolidarea stabilităţii economice.

Reprezentanţii delegaţiei au subliniat că România rămâne o ţară de interes pentru pieţele financiare, remarcând atât oportunităţile de creştere, cât şi necesitatea unor politici clare de responsabilitate fiscală, arată sursa citată.

Guvernul a prezentat pachetele de măsuri

Un alt punct de interes a fost stabilitatea politică internă, considerată esenţială pentru continuitatea reformelor şi pentru menţinerea predictibilităţii în mediul economic.

În acest context, Guvernul a prezentat pachetele de măsuri aflate în curs de implementare şi pregătire, precum şi modul în care acestea răspund atât cerinţelor de responsabilitate fiscală, cât şi nevoii de a menţine încrederea investitorilor şi a partenerilor internaţionali, se menţionează în comunicat.

''Astfel de întâlniri periodice, precum cea de astăzi, arată interesul constant al mediului investiţional pentru România şi confirmă că direcţia de responsabilitate bugetară este privită ca esenţială pentru viitorul ţării'', precizează sursa citată.

La întrevederea de la Palatul Victoria, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, au participat şeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca, şi consilierul onorific în Cancelaria Prim-ministrului, Ionuţ Dumitru.

