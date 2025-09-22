Apropiații lui Donald Trump vor prelua TikTok în SUA. ”Patrioți americani”

22-09-2025 | 20:32
donald trump tiktok
Shutterstock

TikTok-ul din SUA va fi controlat de un grup de investitori apropiați de Donald Trump. Potrivit președintelui american, este vorba despre Rupert Murdoch (proprietarul Fox News, postul favorit al lui Trump), Larry Ellison (Oracle) și Michael Dell (Dell).

 

Cristian Anton

TikTok-ul american, o afacere de multe miliarde de euro impusă Chinei de SUA, va fi condus de apropiații lui Donald Trump, scrie BBC.

Președintele american a spus pentru Fox News, postul său favorit, că din grupul investitorilor americani care urmează să preia TikTok fac parte Rupert Murdoch și fiul său, Lachlan, președintele Oracle, Larry Ellison, și fondatorul Dell, Michael Dell.

Cred că vor face o treabă foarte bună”, a declarat Trump, descriindu-i pe bărbați drept „patrioți americani”.

Rupert Murdoch este proprietarul Fox News, postul preferat de televiziune al președintelui Donald Trump, în timp ce Oracle și Dell fac parte din strategiile guvernamentale inițiate de Trump.

ilikeit
iLikeIT. TikTok va rămâne activă în Statele Unite, după ce s-a ajuns la un acord

Președintele american, care l-a sunat pe omologul său chinez săptămâna trecută, a spus că SUA și China fac progrese în ceea ce privește un acord care ar prevedea vânzarea operațiunilor americane ale platformei de socializare către investitori americani.

Vânzarea este necesară din cauza unei legi adoptate de Congres în aprilie 2024, care ar interzice aplicația, cu excepția cazului în care compania-mamă chineză ByteDance își vinde filiala americană.

Această lege a fost propusă din cauza temerilor că Beijingul ar putea accesa datele personale ale celor 170 de milioane de utilizatori americani ai TikTok. Aplicarea sa este suspendată în așteptarea unui acord.

Rupert Murdoch, la 94 de ani, în conducerea TikTok din SUA

Când a fost întrebat cine a fost implicat în propunerea de tranzacție cu TikTok, Trump a declarat pentru The Sunday Briefing de la Fox că ​​„sunt persoane foarte cunoscute”, care ar strânge o „sumă enormă” de bani.

Larry Ellison este unul dintre ei. Este implicat. Acest tip grozav, Michael Dell, este implicat. Îmi pare rău să vă spun asta, dar un bărbat pe nume Lachlan este implicat. Știți cine este Lachlan?”, a spus el. „Și Rupert va fi probabil în grup”.

Lachlan Murdoch a preluat recent Fox Corp și News Corp, imperiul media al familiei, punând capăt unei lungi bătălii de succesiune cu frații săi. Rupert Murdoch, în vârstă de 94 de ani, este președintele emerit al News Corp.

După comentariile lui Trump de duminică, articole din mass-media americane au sugerat că familia Murdoch nu ar investi în nume personal, ci prin intermediul Fox Corp.

Imperiul lor media include Wall Street Journal și Fox News și sunt cunoscuți pentru opiniile lor conservatoare și pentru canalele media de dreapta. Dar au atras ocazional și furia lui Trump, care dă în prezent în judecată Wall Street Journal pentru defăimare din cauza unui articol care susține că a petrecut la ziua de naștere a lui Jeffrey Epstein.

Casa Albă a crescut așteptările ca un acord să fie pe cale de finalizare, pe fondul presiunilor politice de a prelua operațiunile aplicației de socializare din SUA de sub controlul proprietarilor chinezi ByteDance.

Algoritmul TikTok va fi controlat și de SUA

Sâmbătă, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că un acord ar putea fi semnat „în următoarele zile”. Leavitt, care a vorbit și cu Fox, a spus că datele și confidențialitatea aplicației în SUA vor fi conduse de Oracle și că „algoritmul va fi controlat și de America”.

Acordul propus pentru TikTok ridică perspectiva ca familiile Murdoch și Ellison, acum două dintre cele mai puternice familii din mass-media americană, să dobândească o influență semnificativă asupra uneia dintre cele mai populare aplicații de socializare din America.

China nu a confirmat dacă s-a ajuns la un acord. Relatarea agenției oficiale de știri de stat chineze Xinhua despre conversația lui Trump cu Xi a relatat că premierul chinez ar fi declarat că Beijingul „salută negocierile”.

Sâmbătă, Ministerul Comerțului din China a declarat într-un comunicat: „Poziția Chinei cu privire la TikTok este clară: Guvernul chinez respectă dorințele companiei și salută inițiativa acesteia de a desfășura negocieri comerciale în conformitate cu regulile pieței pentru a ajunge la o soluție conformă cu legile și reglementările Chinei și care să asigure un echilibru al intereselor”. ByteDance nu a comentat încă ultimele remarci ale lui Trump.

Donald Trump și Xi Jinping se vor întâlni în Coreea de Sud. Liderul SUA a anunțat progrese în privința "TikTok Deal"

Dată publicare: 22-09-2025 20:32

