Iașiul, în topul celor mai dinamice economii urbane din Europa. Bucureștiul, lider regional în atragerea investițiilor

Bucureștiul și Iașiul se numără printre orașele din Europa cu cea mai semnificativă creștere, după cum arată un studiu recent al Oxford Economics.

Europa a traversat o perioadă dificilă în ultimii 15 ani, de la criza zonei euro, la pandemia de Covid-19 și până la războiul din Ucraina. În ciuda acestor șocuri succesive, câteva orașe europene au reușit să crească spectaculos. Printre ele, două nume din România ies tot mai des în evidență: București și Iași, arată cercetătorii de la Oxford Economics.

Capitala și Iașiul sunt parte din valul de orașe din Europa Centrală și de Est care au dominat clasamentele europene de creștere economică. În timp ce orașele din vestul continentului – precum Amsterdam, Copenhaga sau Londra – au avansat mai lent, marile aglomerări urbane din Est au recuperat rapid decalajele.

Iașiul, al treilea oraș ca mărime din România, s-a situat în topul european al celor mai dinamice economii urbane, alături de Gdansk și Vilnius. Cu o rată medie anuală de creștere de peste 5%, orașul a profitat de investiții în IT, infrastructură și educație. Economia locală s-a dezvoltat pe baza productivității – un semn că firmele și instituțiile din zonă au reușit să adopte tehnologii și modele de afaceri moderne, apropiindu-se de standardele din Vest.

Capitale, deși are un ritm de crește mai puțin spectaculos, rămâne principalul motor economic al României. Bucureștiul a atras cea mai mare parte a investițiilor străine, are cea mai ridicată productivitate din regiune și contribuie decisiv la PIB-ul național.

Bucureștiul, lider regional în atragerea investițiilor

În ciuda provocărilor – infrastructură deficitară, costuri ridicate ale vieții și presiune demografică – Bucureștiul continuă să se mențină între cele mai competitive capitale din Europa de Est, mai arată analiza

În timp ce orașele din Vest se bazează mai ales pe creșterea numărului de angajați, în Est dezvoltarea vine din eficiență și inovație. România, cu Bucureștiul și Iașiul în prim-plan, confirmă această tendință: orașe care învață să facă mai mult cu resurse mai puține și care își reduc treptat distanța față de marile centre economice ale continentului.

„Indiferent dacă este vorba de creștere bazată pe ocuparea forței de muncă sau pe productivitate, sectoarele serviciilor au jucat un rol esențial în creșterea economică a celor mai performante orașe europene. Acest lucru reprezintă o schimbare față de creșterea economică bazată pe sectorul manufacturier. Industria prelucrătoare rămâne importantă – în 10 dintre cele 20 de orașe cu cea mai rapidă creștere, aceasta a fost cel mai important sau al doilea factor care a contribuit la creștere. Însă este vorba în mare parte de industria prelucrătoare de înaltă tehnologie, nu de cea tradițională”, arată analiza.

