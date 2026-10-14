Mulţi oficiali occidentali acuză în mod regulat Beijingul că favorizează propriile companii în detrimentul concurenţei internaţionale, o afirmaţie pe care gigantul asiatic o neagă, potrivit AFP, relatează Agerpres.

Potrivit Administraţiei vamale chineze, în luna septembrie 2026 exporturile Chinei au crescut cu 36,3% faţă de aceeaşi lună a anului trecut.

Este vorba de un avans semnificativ mai mare decât prognoza de 25,7% anticipată de analiştii intervievaţi de Bloomberg.

De asemenea, importurile Chinei au înregistrat şi ele o creştere peste aşteptări, de 31% în ritm anual.

Cumulat, pe primele nouă luni ale anului, excedentul comercial al Chinei s-a ridicat la 938,1 miliarde de dolari, ceea ce sugerează că în 2026 va atinge un nou record anual, după cel de 1.200 miliarde de dolari stabilit anul trecut.

Confruntat cu o cerere internă care rămâne semnificativ mai slabă, Beijingul se bazează în mare măsură pe exporturi pentru a-şi atinge obiectivul anual de creştere stabilit între 4,5% şi 5%.

Însă această creştere a exporturilor atrage critici din ce în ce mai mari din partea mai multor parteneri comerciali ai Chinei, în special Statele Unite şi Uniunea Europeană (UE).

Exporturile chinezeşti către Statele Unite au crescut cu 39,6% în septembrie.

Aceste exporturi au beneficiat de un efect de bază favorabil, având în vedere scăderea accentuată a comerţului de anul trecut, pe fondul războiului comercial dintre cele două ţări.

În paralel, exporturile Chinei către UE au crescut cu 25,3%, în timp ce importurile din UE au rămas stabile.

Bruxelles-ul consideră deficitul său comercial cu China, care depăşeşte un miliard de euro pe zi, drept „nesustenabil” şi a afirmat că intenţionează să reechilibreze relaţia comercială cu Beijingul.