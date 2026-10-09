Este o premieră mondială, a declarat reporterilor comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič. Acordul „deschide perspectiva reducerii exporturilor Chinei (de autovehicule hibride) cu mai mult de jumătate”, a precizat comisarul, relatează news.ro, care citează AFP și Reuters.

„Este pentru prima dată când China a acceptat să-și modereze exporturile fără a trece prin procedurile prealabile” de investigații comerciale, a subliniat Šefčovič în cadrul unei conferințe de presă susținute la Beijing.

Šefčovič a mărturisit că acordul privind autovehiculele hibride a fost „foarte, foarte greu de realizat”.

Maroš Šefčovič urmărea obținerea unor „rezultate concrete” în urma vizitei sale în China, pe fondul îngrijorărilor crescânde ale Uniunii Europene cu privire la deficitul comercial, care se ridică la peste 1 miliard de euro pe zi.

„Acesta este rezultatul unei munci foarte intense. Și reflectă, de asemenea, înțelegerea situației de către ambele părți. Industria auto europeană se află sub o presiune foarte mare. Prin urmare, acest pas a fost absolut crucial. Dar cred că ceea ce am convenit este echitabil; lucrăm în deplină conformitate cu metodologia OMC”, a declarat el reporterilor.

China și Uniunea Europeană au ajuns la o „înțelegere” privind comerțul cu vehicule hibride, a confirmat, la rândul său, Ministerul Comerțului din China. Înțelegerea privind comerțul cu vehicule hibride, în conformitate cu normele OMC, a fost obținută în urma unor negocieri intense, a precizat ministerul chinez, fără a oferi detalii.

Oficialii UE sunt îngrijorați de creșterea bruscă a importurilor de autovehicule din China. Importurile de vehicule hibride reîncărcabile (PHEV) în UE au crescut cu 86% în perioada ianuarie-septembrie, însoțite de o scădere a prețurilor cu 20%. Peste jumătate dintre aceste vehicule provin acum din China, iar pentru 2025, ponderea Chinei în importurile de PHEV era de 30% în termeni valorici.

Discuțiile dintre ministrul comerțului Wang Wentao și Šefčovič, care au avut loc joi și vineri la Beijing, au fost „pragmatice și productive”, a declarat ministerul chinez.

Disputa comercială continuă

China și UE au convenit, de asemenea, să continue discuțiile privind angajamentele de preț și procedurile de revizuire legate de ancheta antisubvenție a UE privind vehiculele electrice chinezești, potrivit ministerului.

Disputa dintre China și UE privind exporturile chinezești de vehicule electrice la prețuri reduse, care datează din 2024, a afectat relațiile bilaterale și s-a extins de atunci pentru a include sectoare precum coniacul, carnea de porc și produsele lactate, precum și pământurile rare și mineralele critice.

China are nevoie de cumpărători străini pentru a absorbi avalanșa de mărfuri ieftine, subvenționate de stat, pe care propriii consumatori nu o pot absorbi, iar UE se află în dilemă între a accepta aceste importuri pentru a ușura costurile de trai și a le împiedica intrarea pentru a-și reconstrui propriile fabrici.

O a treia reuniune periodică a mecanismului lor de consultare va avea loc în martie 2027, iar cele două părți au convenit să mențină comunicarea, inclusiv printr-o videoconferință la nivel ministerial în ianuarie, a precizat ministerul chinez.