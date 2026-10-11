Milioane de tone de cereale și semințe oleaginoase sunt blocate în depozitele din Ucraina și Rusia, după intensificarea atacurilor cu drone și rachete asupra infrastructurii și transportului maritim din Marea Neagră. Riscurile au făcut practic imposibilă asigurarea navelor comerciale, perturbând exporturile către Europa, Orientul Mijlociu, Asia și Africa, scrie CNBC citează News.ro.

Atacurile rusești și operațiunile de represalii ale Ucrainei au afectat transporturile ambelor țări, reducând oferta disponibilă pe piețele internaționale. Incidentele mortale din Marea Neagră au continuat și în octombrie, în timp ce Turcia încearcă să medieze un acord pentru reluarea exporturilor, pe fondul riscurilor pentru securitatea alimentară mondială.

„Nu pot fi vândute cu profit”

Oleksandr Chumak, fermier din regiunea Odesa, afirmă că aproximativ 80% din cerealele sale nu pot fi vândute în prezent cu profit. După 11 ani de activitate agricolă, acesta se confruntă cu lipsa lichidităților și intenționează să reducă semnificativ suprafețele cultivate anul viitor.

„Pentru fermieri este foarte dificil, deoarece trebuie să plătim impozite și arenda terenurilor, iar acum nu putem face acest lucru pentru că nu reușim să vindem aproape nimic”, a declarat Andrii Dykun, președintele Consiliului Agricol Ucrainean.

Potrivit acestuia, rapița și semințele de floarea-soarelui sunt printre puținele produse care mai pot fi comercializate, însă volumele vândute nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor.

„De ce să mai cultivăm dacă în prezent nu avem deloc profit? Dacă depozitele noastre vor rămâne pline, nu va avea niciun sens să desfășurăm lucrări agricole în primăvară. Ar fi doar o pierdere de timp și bani”, a avertizat Dykun.

Dificultățile sunt reflectate și de creșterea cererii de finanțare. PrivatBank, cea mai mare bancă din Ucraina, a acordat între iunie și august credite pentru capital de lucru în valoare de 1,53 miliarde de grivne, echivalentul a 34,2 milioane de dolari, mai mult decât dublul celor 718 milioane de grivne acordate în aceeași perioadă a anului trecut.

Producătorii agricoli mici și mijlocii reprezintă aproximativ 70% din portofoliul de credite agricole al băncii.

Ievhen Zaihraiev, responsabil pentru activitatea cu companiile și întreprinderile mici și mijlocii la PrivatBank, a explicat că fondurile fermierilor rămân blocate în stocurile de cereale, în timp ce aceștia trebuie să acopere cheltuielile curente și să finanțeze campaniile de însămânțare din toamnă și primăvară.

Unii agricultori își vând recoltele la prețuri nefavorabile

Unii agricultori își vând recoltele anticipat, chiar și la prețuri nefavorabile, pentru a obține lichidități, în timp ce alții, care dispun de spații de depozitare, amână vânzările în speranța unei redresări a prețurilor.

Producția ucraineană de cereale și oleaginoase este estimată să crească la 85 de milioane de tone, de la 80 de milioane de tone, însă stocurile reportate din sezonul precedent exercită presiuni suplimentare asupra infrastructurii de depozitare și transport, vulnerabilă la atacurile militare.

Fermierii își modifică deja planurile pentru 2027, orientându-se către oleaginoase și culturi de nișă, ale căror prețuri sunt mai puțin afectate de costurile logistice. Chumak intenționează să renunțe complet la porumb și orz și să cultive plante care necesită cantități mai mici de îngrășăminte, într-un moment în care piața mondială a fertilizanților este afectată și de războiul dintre Statele Unite, Israel și Iran.

Agricultura ucraineană este afectată și de lipsa forței de muncă, mobilizarea militară, terenurile minate și atacurile asupra exploatațiilor. Fermierii continuă să lucreze în apropierea zonelor de conflict, unde bombardamentele și atacurile cu drone reprezintă un pericol permanent.

Înaintea invaziei ruse din 2022, Ucraina și Rusia furnizau împreună peste jumătate din uleiul de floarea-soarelui comercializat la nivel mondial, aproape o cincime din orz și 14% din grâu, potrivit Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO).

Ucraina este, de asemenea, unul dintre cei mai mari producători mondiali de porumb, China și Uniunea Europeană numărându-se printre principalii cumpărători.

Aproximativ 90% din exporturile agricole importante ale Ucrainei sunt transportate în mod obișnuit prin Marea Neagră. În august 2026, exporturile de cereale și leguminoase au totalizat numai 981.000 de tone, în scădere cu aproximativ 58% față de aceeași lună a anului precedent.

Perturbarea livrărilor intervine într-un moment dificil pentru piața mondială. Europa se pregătește pentru o recoltă slabă de porumb și are nevoie de importuri mai mari pentru hrana animalelor, în timp ce Statele Unite se confruntă, de asemenea, cu o producție de porumb mai redusă.

Recoltele favorabile de grâu și orz din Canada, Australia și Argentina, precum și producțiile bune din Orientul Mijlociu și Africa de Nord atenuează deocamdată impactul blocadei.

Totuși, situația creează un risc major de volatilitate a prețurilor internaționale. În prezent, restricționarea exporturilor ucrainene și rusești susține cotațiile cerealelor din alte regiuni, dar o eventuală redeschidere a rutelor maritime ar putea provoca o scădere rapidă a prețurilor.

Benoit Fayaud, director pentru analiza piețelor cerealelor și oleaginoaselor la Expana, a avertizat că reluarea exporturilor prin Marea Neagră ar putea elibera cantități uriașe de produse agricole ieftine, schimbând brusc situația pieței.

Un acord care ar permite reluarea livrărilor

Potrivit acestuia, un acord care ar permite reluarea livrărilor din Ucraina și Rusia ar putea reduce prețurile cerealelor din alte țări cu câteva zeci de dolari pe tonă.

„Au stocuri atât de mari, încât efectul ar fi de scădere a prețurilor pe întreaga piață mondială”, a explicat Fayaud.

Prețurile foarte scăzute ale grâului, orzului și oleaginoaselor pe piețele interne din Ucraina și Rusia au intensificat căutarea unor rute alternative de export, prin transport feroviar, rutier și fluvial. Aceste soluții sunt însă lente, costisitoare și insuficiente pentru înlocuirea transportului maritim.

Polonia și România se opun extinderii tranzitului cerealelor ucrainene prin teritoriile lor, chiar și temporar, din cauza temerilor că volumele suplimentare ar putea afecta cererea pentru producția agricolă proprie.

Transportul pe Dunăre este îngreunat de nivelul scăzut al apei, iar avarierea unui pod important de ieșire din Ucraina complică suplimentar logistica. Există și posibilitatea utilizării rutelor prin statele baltice sau prin Georgia, către Orientul Mijlociu și Asia Centrală, dar acestea pot prelua numai o mică parte din volumele exportate în mod obișnuit.

Președintele Consiliului Agricol Ucrainean a subliniat că, din perspectiva costurilor, transportul prin porturile Mării Negre nu are o alternativă viabilă, inclusiv pentru fermierii aflați în vestul Ucrainei.

„Chiar și pentru agricultorii de la granița vestică a Ucrainei, este mai profitabil să exporte cerealele prin porturile Mării Negre decât prin frontiera cu Uniunea Europeană. Fără porturile de la Marea Neagră, agricultura noastră nu poate funcționa”, a avertizat Dykun.