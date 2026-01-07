Inteligența artificială transformă reciclarea. Roboții încep să preia munca murdară și prost plătită

Inteligența artificială transformă reciclarea. Roboții au început să fie folosiți pentru sortarea deșeurilor o muncă grea, murdară și de multe ori prost plătită.

Tehnologia începe însă să schimbe complet regulile jocului. În prezent, computere și roboți dotați cu inteligență artificială preiau sarcinile cele mai dificile din centrele de reciclare, arată Wall Street Journal.

La Murphy Road Recycling, lângă Hartford, sistemele automate sortează deșeuri folosind senzori optici, magneți și blocuri pneumatice, în timp ce câțiva angajați supraveghează doar materialele periculoase.

Dispozitivele, produse de compania londoneză Greyparrot, analizează obiectele care trec cu aproximativ 11 km/h, identifică materialele reciclabile, estimează valoarea lor și indică punctele ideale pentru prinderea lor de către roboți.

„Există ceva de valoare în multe deșeuri și materiale reciclabile, problema a fost că extracția lor costa la fel sau mai mult decât valoarea reală”, explică Matanya Horowitz, fondatorul AMP, companie americană care construiește facilități de reciclare automatizate.

Tehnologia a fost instruită cu mii de obiecte, de la ambalaje crăpate la recipiente perfecte, până când computerele au învățat să le recunoască cu precizie. Directorul operațional al Murphy Road, Jonathan Murray, subliniază: „Ne permite să obținem produse cât mai curate și să ne redirecționăm personalul acolo unde este cel mai eficient”.

Rezultatele sunt impresionante: facilitatea sortează până la 60 de tone pe oră de deșeuri din Connecticut și Massachusetts, separând hârtie, plastic și aluminiu în baloți curați vânduți ulterior către fabrici.

Adoptarea AI este răspunsul industriei la cererea crescută pentru materii prime, tarifele aplicate aluminiului importat și închiderea unor fabrici de pulpe făcând recuperarea materialelor din deșeuri mai valoroasă ca niciodată.

Noile tehnologii permit separarea mult mai rapidă și precisă decât roboții tradiționali, care se limitau la 40 de obiecte pe minut. Blocurile pneumatice gestionează mii de articole pe minut, reducând costurile de operare și crescând calitatea materialelor.

Republic Services a instalat AI în aproximativ o treime din cele 79 de facilități și construiește centre dedicate reciclării plasticului, iar Waste Management investește peste 1,4 miliarde de dolari în automatizare, crescând profitul chiar și atunci când prețurile materiilor prime scad.

„Ca societate, nu ar trebui să ne așteptăm să facă oamenii acest tip de muncă”, conchide Dennis Bagley, directorul autorității de salubritate din Virginia, referindu-se la joburile tradiționale din reciclare. Tehnologia preia sarcina murdară, profitul crește, iar deșeurile reduc impactul asupra mediului.

