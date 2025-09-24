Estimarea total greșită din bugetul pe 2025 care a dat peste cap toate calculele pe deficit. Eroarea e de 2 miliarde de euro

Premierul României, Ilie Bolojan, a anunțat public că noua țintă de deficit bugetar a guvernului este de 8,4% din PIB, nu de 7%, așa cum era anunțat la fundamentarea bugetului pe anul în curs.

„Asta înseamnă un deficit de aproximativ 159 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă aproape 32 de miliarde de euro”, a declarat Bolojan.

Premierul a dat ca principal factor de recalculare a deficitului bugetar pentru anul în curs estimarea eronată privind impactul pe care îl are plata dobânzilor aferente datoriei guvernamentale în totalul cheltuielilor. Astfel, dacă estimarea inițială, de la fundamentarea bugetului era că România plătește, din banii tuturor, dobânzi de 40 de miliarde de lei în contul datoriei publice, iată că noile estimări sunt de 50 de miliarde de lei, cu 10 miliarde de lei mai mult, respectiv în creștere cu 2 miliarde de euro.

„Principala influență a acestei rectificări de buget și a acestui deficit de 8,4% este creșterea costului legat de dobânzi; inițial s-a estimat un cost de puțin peste 40 de miliarde de lei. La o evaluare din această toamnă, costul va depăși 50 de miliarde, deci acesta, să spunem, este principala influență legată de componenta de deficit. Ceea ce este important este că comisarul și echipa comisei au înțeles măsurile care au fost luate de către România și importanța acestora, dar și situația dificilă bugetară în care ne găsim”, a explicat Ilie Bolojan.

Important de precizat este că, deși a declarat că România nu va intra în recesiune anul acesta, premierul nu a zis nimic despre ratarea estimării de creștere economică. În timp ce bugetul pe anul curs, „cea mai importantă lege anuală”, care dirijează cheltuielile statului, a fost fundamentat pe o creștere economică de 2,5% din PIB, în prima jumătate a acestui an economia a crescut cu doar 0,3% din PIB, nivel apropiat de cel al recesiunii.

O creștere economică mai mică înseamnă, aproape întotdeauna, venituri mai mici la bugetul de stat decât se estimează inițial. Diferența poate fi însă acoperită, fals, printr-o inflație mai mare. Astfel, deși consumul scade, efectiv, pe volum, el crește în valoare din cauza inflației.

Știrile ProTV.ro a atras atenția recent asupra faptului că actuala creștere economică, mult sub cea estimată la începutul anului, va da bătăi serioase de cap guvernului, care ar urma să anunțe și prima rectificare bugetară de anul acesta.

