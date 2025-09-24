Estimarea total greșită din bugetul pe 2025 care a dat peste cap toate calculele pe deficit. Eroarea e de 2 miliarde de euro

Stiri Economice
24-09-2025 | 17:15
Ilie Bolojan anunță noua țintă de deficit bugetar

Premierul României, Ilie Bolojan, a anunțat public că noua țintă de deficit bugetar a guvernului este de 8,4% din PIB, nu de 7%, așa cum era anunțat la fundamentarea bugetului pe anul în curs.

autor
Aura Trif

„Asta înseamnă un deficit de aproximativ 159 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă aproape 32 de miliarde de euro”, a declarat Bolojan.

Premierul a dat ca principal factor de recalculare a deficitului bugetar pentru anul în curs estimarea eronată privind impactul pe care îl are plata dobânzilor aferente datoriei guvernamentale în totalul cheltuielilor. Astfel, dacă estimarea inițială, de la fundamentarea bugetului era că România plătește, din banii tuturor, dobânzi de 40 de miliarde de lei în contul datoriei publice, iată că noile estimări sunt de 50 de miliarde de lei, cu 10 miliarde de lei mai mult, respectiv în creștere cu 2 miliarde de euro.

„Principala influență a acestei rectificări de buget și a acestui deficit de 8,4% este creșterea costului legat de dobânzi; inițial s-a estimat un cost de puțin peste 40 de miliarde de lei. La o evaluare din această toamnă, costul va depăși 50 de miliarde, deci acesta, să spunem, este principala influență legată de componenta de deficit. Ceea ce este important este că comisarul și echipa comisei au înțeles măsurile care au fost luate de către România și importanța acestora, dar și situația dificilă bugetară în care ne găsim”, a explicat Ilie Bolojan.

Important de precizat este că, deși a declarat că România nu va intra în recesiune anul acesta, premierul nu a zis nimic despre ratarea estimării de creștere economică. În timp ce bugetul pe anul curs, „cea mai importantă lege anuală”, care dirijează cheltuielile statului, a fost fundamentat pe o creștere economică de 2,5% din PIB, în prima jumătate a acestui an economia a crescut cu doar 0,3% din PIB, nivel apropiat de cel al recesiunii.

Citește și
Economie Investitori
Investitorii individuali români, tot mai sceptici: scădere bruscă a încrederii în economie și siguranța locului de muncă

O creștere economică mai mică înseamnă, aproape întotdeauna, venituri mai mici la bugetul de stat decât se estimează inițial. Diferența poate fi însă acoperită, fals, printr-o inflație mai mare. Astfel, deși consumul scade, efectiv, pe volum, el crește în valoare din cauza inflației.

Știrile ProTV.ro a atras atenția recent asupra faptului că actuala creștere economică, mult sub cea estimată la începutul anului, va da bătăi serioase de cap guvernului, care ar urma să anunțe și prima rectificare bugetară de anul acesta. 

Sursa: StirilePROTV

Etichete: pib, crestere economica, ilie bolojan, deficit bugetar,

Dată publicare: 24-09-2025 16:50

Articol recomandat de sport.ro
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Citește și...
Investitorii individuali români, tot mai sceptici: scădere bruscă a încrederii în economie și siguranța locului de muncă
Stiri Economice
Investitorii individuali români, tot mai sceptici: scădere bruscă a încrederii în economie și siguranța locului de muncă

Investitorii individuali români îşi pierd încrederea în economia românească, 70% dintre ei declarând că nu sunt încrezători în perspectivele acesteia, faţă de 61% în trimestrul al doilea, arată cel mai recent sondaj trimestrial eToro.

Isărescu despre euro digital: „Dacă nu avem sisteme de securitate cibernetică, ne termină rușii în trei zile
Stiri Economice
Isărescu despre euro digital: „Dacă nu avem sisteme de securitate cibernetică, ne termină rușii în trei zile"

Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, a vorbit marți despre procesul de introducere a unui euro digital și susține că aceasta nu ar înlocui numerarul în euro.

Soluția prin care ar putea fi „salvate” proiectele ratate din PNRR. Negocieri la Bruxelles
Stiri Economice
Soluția prin care ar putea fi „salvate” proiectele ratate din PNRR. Negocieri la Bruxelles

România ar putea folosi fonduri din Politica de Coeziune pentru a termina proiectele ratate din PNRR. Recent, Guvernul a început să elimine din proiecte, păstrându-le doar pe cele cu șanse reale de finalizare.

Recomandări
Ilie Bolojan: Am convenit un deficit de 8,4%. Mă gândesc cum să ieșim la liman, nu să demisionez. Nu intrăm în recesiune
Stiri Politice
Ilie Bolojan: Am convenit un deficit de 8,4%. Mă gândesc cum să ieșim la liman, nu să demisionez. Nu intrăm în recesiune

Premierul Ilie Bolojan a prezentat la Palatul Victoria concluziile întâlnirilor de la Bruxelles, detalii despre rectificarea bugetară și continuarea reformelor.

Surse Agerpres: Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai. A fugit din România la începutul acestui an
Stiri Justitie
Surse Agerpres: Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai. A fugit din România la începutul acestui an

Mercenarul Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai, după ce a fost dat în urmărire internaţională de autorităţile române pentru că a fugit din ţară, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

BBC: Care au fost principalele idei ale discursului lui Donald Trump la ONU. De la
Stiri externe
BBC: Care au fost principalele idei ale discursului lui Donald Trump la ONU. De la "Epoca de Aur a SUA" la "Moartea Europei"

Discursul lui Donald Trump în fața Națiunilor Unite a fost una dintre cele mai clare expuneri ale modului în care vede lumea, ideologia sa în forma sa cea mai brută, scrie BBC. Acum șase ani, publicul lui Trump de la ONU a râs, anul acesta a tăcut...

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 24 Septembrie 2025

48:13

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Septembrie 2025

01:44:58

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28