FOTO/ VIDEO Cum arată noua Dacia Spring, care costă 18.000 de euro. A fost prezentată oficial la Salonul auto de la Paris

Stiri Economice
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Dacia spring site
Dacia.ro
Dacia a dezvăluit complet noul său model Spring, la conferința Paris Motor Show 2026 din 12 octombrie. 100% electrică, 100% Dacia.
autor
Ines Paris
Dacia spring
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Dacia

Dacia

Dacia

Dacia.ro

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Brandul a confirmat lansarea a patru vehicule complet electrice până în 2030 și dezvăluie acum primul model din serie: Noua Dacia Spring, conform Media.Dacia.ro.

Noul model Dacia Spring evidențiază practicalitatea și modelul robust specific Dacia, dar are elemente inspirate de la Renault Twingo, potrivit Electrifying.com.

Noul model va putea parcurge distanțe mari, dar trebuie încărcat pe parcursul drumului. Dacia oferă mașina cu pachetul Charge, care permite încărcarea la curent alternativ (AC) la 11 kW și încărcarea rapidă la curent continuu (DC) la 50 kW, precum și funcția V2L, care permite alimentarea unor dispozitive electrice externe folosind bateria mașinii. Încărcarea rapidă permite creșterea nivelului bateriei de la 15% la 80% în 28 de minute.

Cât de mare și puternic va fi Dacia Spring

Noul model se anunța a fi mai mare cu 15 cm în lungime decât cel vechi și cu 18 cm mai mare decât prima generație.

Cât despre putere, Spring este puțin mai puternic decât vechea mașină, ajunge la 62 mph în 12,1 secunde, față de cele 12,3 secunde ale vechii mașini. 

Tehnologia noului model Dacia este mai actuală, iar portbagajul este mai spațios. Modelul combină un design modern, robust, cu toate dotările și tehnologiile adaptate nevoilor reale ale clienților.

Modelul vechi vs. cel nou

Dimensiuni și Spațiu: Noua generație din 2027 crește în dimensiuni (este mai lungă și mai lată), ceea ce se traduce printr-un spațiu de portbagaj generos mărit la 337 de litri.

Performanță și Baterie: Modelul din 2027 aduce un plus de autonomie (155 mile față de 140) și o putere crescută la 80 CP, dar vine și cu o greutate mai mare (1.212 kg).

Preț: Cea mai mare diferență este prețul estimat, noua generație fiind semnificativ mai sus ca preț (18.000 de euro comparativ cu 11.990 de euro).

Dacia se confruntă cu un val de plecări voluntare în luna octombrie în România, în contextul evoluției pieței auto și al necesității de a adapta nivelul producției la volumul comenzilor.

Producătorii auto pot muta producția în alte țări dacă România nu oferă condiții competitive, a avertizat recent Mihai Bordeanu, șeful Dacia în România și Europa de Sud-Est.

„O industrie care a pus România pe hartă pentru că suntem pe locul şase în Europa la producţia de maşini. Ei bine, în ultima vreme, în ultimii ani, am început să nu mai fim competitivi” a afirmat Bordeanu.

Etichete: dacia,

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