Ludovic Orban a afirmat, luni seară, că există o „construcţie" care încearcă să creeze percepţia publică că în opoziţie se află doar AUR, scrie News.ro.

„Nicuşor Dan a făcut tot ce e posibil să aducă PSD-ul la putere, să facă guvern PSD şi acum parcă face tot ce este posibil să valideze AUR ca principal opozant sau ca unic opozant anti-sistem. Asta face Nicuşor Dan cu PSD. Asta în condiţiile în care PSD, în subteran, cu AUR au legături evidente, decid conduceri de instituţii importante din România, iar în percepţia publică ăsta este planul", a declarat Orban.

Întrebat la ce se referă Nicuşor Dan când spune că îi este frică de anul 2028, Ludovic Orban a răspuns că nu crede că şeful statului se teme de ceva anume.

„În turul doi al alegerilor prezidențiale, Simion a făcut tot ce este posibil să piardă”

„Nu cred că e frică. Eu mi-aduc aminte că în turul doi al alegerilor prezidenţiale, Simion a făcut tot ce este posibil să piardă. De ce să se teamă? Dacă se temea, trebuia să le dea acum guvernarea celor de la AUR, ca să vadă poporul. Să guverneze PSD cu AUR, să vadă de ce sunt în stare", a precizat Ludovic Orban.

El consideră că atât şeful statului, cât şi "maeştrii jocului subteran" vor ca PSD să fie la putere şi să controleze toate pârghiile de putere şi toate pârghiile administrative şi economice aflate în mâna statului, cu AUR în opoziţie.

"Iar autentica opoziţie, care într-adevăr doreşte ceva care să fie în interesul general, şi anume opoziţia formată din Partidul Naţional Liberal şi USR, să fie undeva împinsă spre margine", a adăugat Ludovic Orban.