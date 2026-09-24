Datele statistice sunt valabile pentru statele din Uniunea Europeană, Marea Britanie şi ţările din Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (EFTA), respectiv Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia. Un număr de 32.144 autoturisme Dacia au fost înmatriculate în august în Europa, comparativ cu 36.909 unităţi în perioada similară din 2025, notează News.ro.

Marii producători auto au raportat evoluţii mixte ale vânzărilor în august: creşteri la grupul Stellantis (3,5%) şi scăderi la grupul Volkswagen (3,6%), la grupul Renault (4,4%), şi la compania americană Ford (14,3%), arată datele ACEA.

Pe segmentul vehiculelor electrice (EV), înmatriculările Tesla au crescut în august cu 4%, în timp ce rivalul chinez BYD a raportat un avans de 127,9% al vânzărilor în Europa.

În primele opt luni din acest an, vânzările de autoturisme Dacia în Europa au scăzut în ritm anual cu 9,7%, iar cota de piaţă a producătorului de automobile s-a redus la 3,9%, de la 4,6%.

Un număr de 360.657 autoturisme Dacia au fost înmatriculate în primele opt luni din acest an în Europa, comparativ cu 399.437 în perioada similară din 2025.

Marii producători auto au raportat evoluţii mixte ale vânzărilor în perioada ianuarie - august 2026: creşteri la grupul Stellantis (4,7%) şi la grupul Volkswagen (0,9%), scăderi la grupul Renault (3,3%) şi la Ford (14,4%). Tesla a raportat un avans de 43,3%, iar BYD de 144,1%.