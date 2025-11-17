De ce au dispărut ouăle din unele magazine. Consiliul Concurenței încearcă să împiedice o creștere artificială de prețuri

Autoritățile au declanșat mai multe controale, după ce au dispărut ouăle din unele magazine sau se găsesc în cantități mici.

Pe de o parte, Ministerul Agriculturii dă asigurări că avem producție suficientă, pe de altă parte, Consiliul Concurenței încearcă să împiedice o creștere artificială de prețuri. Pentru că este gripa aviară în mai multe țări europene, au crescut exporturile la un nivel record.

Potrivit oficialilor din agricultură, la mijloc este vorba despre o neînțelegere între anumiți retaileri și câțiva producători. Comercianții în cauză ar fi renunțat la anumite contracte și, în decurs de câteva luni, ar fi ajuns în situația în care să nu mai aibă cantitatea necesară de ouă astfel încât să acopere cererea.

Declarația ministrului Agriculturii

Florin Barbu, ministrul Agriculturii: „S-a întâmplat în cele două magazine de retail unde au delistat producători de ouă, fermieri, români. Bineînțeles, fermierii s-au îndreptat către magazine din extern, către Uniunea Europeană. Și bineînțeles că în momentul de față, în cele două magazine se vede o lipsă de ouă la raft. Dar nu putem considera că România are în acest moment o penurie de ouă.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Reprezentanții marilor rețele comerciale spun că problema este în curs de rezolvare, iar pentru magazinele în care există lipsuri la raft au fost găsite deja alternative. Totodată, retailerii neagă acuzațiile ministrului agriculturii și spun că nu au existat situații în care producători români să fie retrași de la raft.”

Femeie: „Eu caut oul XL și cam lipsesc. Se face export pentru că le convine mai bine, dar se găsesc și la magazinele românești. Nu știu dacă în toate.”

Femeie: „Am fost la magazin, dar am găsit ouă la mine în cartier.”

Supravegherea Consiliului Concurenței

Pe de altă parte, președintele Consiliului Concurenței a declarat că are în vizor situația, mai ales că nu ar fi prima dată când au fost descoperite înțelegeri legate de preț între comercianți sau între producători.

Anul trecut, România a avut o producție de 5,6 miliarde de ouă, una dintre cele mai mari din regiune. Producem cu 20% mai mult decât necesarul de consum. Anul acesta am atins și un record de export, de aproape 35 de mii de tone, conform datelor Institutului Național de Statistică. În Germania, Franța și Polonia este gripa aviară, drept urmare cumpără ouă de la noi.

