Consiliul Concurenței: Plafonarea prețurilor la alimente a depășit termenul legal: „Există riscul unor efecte nefavorabile”

Stiri Economice
16-11-2025 | 17:18
oameni pe strada
Shutterstock

Consiliul Concurenţei avertizează că măsura plafonării adaosurilor la alimente este justificată doar de situaţii absolut excepţionale, iar perioada pe care se poate aplica, în conformitate cu Legea Concurenţei, a depăşit deja termenul legal.

autor
Adrian Popovici

„Conform Legii concurenţei, o astfel de măsură este justificată doar de situaţii absolut excepţionale, precum: situaţii de criză, dezechilibru major între cerere şi ofertă sau o disfuncţionalitate evidentă a pieţei. În ceea ce priveşte durata, conform Legii concurenţei, aceasta nu poate depăşi doi ani. Prin urmare, durata schemei de sprijin excedează deja termenul legal, amplificând, prin urmare, riscurile de a genera efecte nefavorabile asupra pieţei şi a conduce la adaptări nedorite ale jucătorilor”, susţin autorii raportului.

Ca urmare a plafonării adaosurilor la anumite categorii de produse alimentare - prin OUG nr. 67/2023 şi actele normative ulterioare -, Consiliul Concurenţei a monitorizat evoluţia la raft a preţurilor acestor produse.

Rezultatele analizelor Consiliului Concurenţei au arătat că produsele stipulate în actul normativ au înregistrat, în majoritatea cazurilor, reduceri de preţuri. Astfel, cel puţin pentru scopul urmărit, şi anume scăderea preţurilor produselor alimentare de bază, Ordonanţa a produs efecte pozitive la nivelul consumatorilor finali.

Pe de altă parte, autoritatea de concurenţă a testat, în anul 2023, respectiv 2024, o ipoteză conform căreia diminuarea marjelor de profit ca efect al reglementării ar putea fi recuperate la nivelul altor categorii de produse (efect de tip waterbed) existente în portofoliul retailerilor. Conform metodologiei utilizate, s-a constatat faptul că pierderile de profitabilitate înregistrate la nivelul produselor ce fac obiectul reglementării ar fi fost recuperate prin creşterea profitabilităţii, inclusiv prin majorarea preţurilor, pentru alte produse, alimentare şi nealimentare.

„O astfel de redistribuire a adaosurilor şi reaşezare a preţurilor în alte condiţii decât cele de piaţă poate genera, pe o perioadă îndelungată de timp, şi alte adaptări ale jucătorilor (în afara celor deja evidenţiate de transferul pierderilor de adaos către alte produse), care ar putea conduce la dezechilibre majore pe verticală (pe lanţul de producţie), dar şi pe orizontală (cu privire la alte categorii de produse). Practic, o plafonare pe termen lung a adaosurilor sau preţurilor pentru anumite categorii de produse va genera un efect de contagiune spre alte categorii şi pieţe, cu efecte imprevizibile”, atenţionează specialiştii de concurenţă.

Citește și
dozator apa
Proiect legislativ pentru plafonarea tarifului la apa potabilă: corelat cu salariul minim net pe economie

În ceea ce priveşte creşterea TVA din august 2025, analizele autorităţii de concurenţă pe termen scurt - august, faţă de iunie 2025 - au indicat o tendinţă de scădere a preţurilor la nivelul produselor de bază, influenţată puternic de bunurile sezoniere (fructe, legume). 

„România, te iubesc!”, astăzi, de la ora 18:00. Alex Dima prezintă povestea preotului Dan Damaschin

Sursa: Agerpres

Etichete: plafonare, alimente, consiliul concurentei,

Dată publicare: 16-11-2025 17:18

Articol recomandat de sport.ro
Calculele o spun! Care sunt cei mai probabili adversari pentru România în semifinala barajului de calificare la Mondial
Calculele o spun! Care sunt cei mai probabili adversari pentru România în semifinala barajului de calificare la Mondial
Citește și...
Chiriţoiu spune că plafonarea prețurilor la alimente nu mai are rost. „Sper că e ultima”
Stiri actuale
Chiriţoiu spune că plafonarea prețurilor la alimente nu mai are rost. „Sper că e ultima”

Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, este de părere că măsura de plafonare a preţurilor la alimente nu ar mai trebui prelungită, deoarece nu mai are impact, iar piaţa a învăţat să se adapteze şi s-au scumpit alte produse.

Proiect legislativ pentru plafonarea tarifului la apa potabilă: corelat cu salariul minim net pe economie
Stiri actuale
Proiect legislativ pentru plafonarea tarifului la apa potabilă: corelat cu salariul minim net pe economie

Tariful pentru apa potabilă ar putea fi plafonat pentru consumatorii casnici, potrivit unei propuneri legislative privind facilitarea accesului la apă al populației, depusă de grupul parlamentar al AUR.

Bolojan pune capăt discuțiilor despre majorarea salariului minim: Plafonarea a fost decisă deja
Stiri actuale
Bolojan pune capăt discuțiilor despre majorarea salariului minim: Plafonarea a fost decisă deja

Premierul Ilie Bolojan a estimat că, în următoarele două săptămâni, subiectul stabilirii salariului minim pentru anul 2026 va fi închis.

Recomandări
România, un punct mic pe harta datoriilor publice. SUA și China au jumătate din povara globală de 111 trilioane de dolari
Stiri Economice
România, un punct mic pe harta datoriilor publice. SUA și China au jumătate din povara globală de 111 trilioane de dolari

România, un punct mic pe harta unei datorii publice globale uriașe. Datoriiile guvernelor din lumea întreagă a ajuns la 111 triliarde de dolari, în creștere față de anul trecut.

Șapte explozii în 30 de zile, nicio soluție. Expert: Românii rămân cu impresia că siguranța lor depinde de noroc și prudenţă
Stiri actuale
Șapte explozii în 30 de zile, nicio soluție. Expert: Românii rămân cu impresia că siguranța lor depinde de noroc și prudenţă

România a fost zguduită de o serie alarmantă de explozii şi incidente grave legate de gaze, soldate cu victime şi comunităţi întregi evacuate, dar soluţiile întârzie, susţine preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă.

Clinica unde a murit fetița de doi ani susține că personalul medical nu știa că sediul nu avea autorizație
Stiri actuale
Clinica unde a murit fetița de doi ani susține că personalul medical nu știa că sediul nu avea autorizație

Clinica stomatologică din Bucureşti, unde o fetiţă de doi ani a murit după o anestezie generală, susţine că sediul în care a avut loc intervenţia avea aviz de funcţionare, dar autorizaţia sanitară era în curs de finalizare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 24

43:41

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 16 Noiembrie 2025

02:16:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 16 Noiembrie 2025

14:59

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 10

23:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28