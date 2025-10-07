CFA România: TVA va crește probabil la 24% în 2026, vom mai vedea creșteri de accize

07-10-2025 | 15:55
Majorarea TVA în 2026 este probabilă, caz în care cota ar putea urca la 22% ori 23% sau, într-un scenariu pesimist, ne-am putea întoarce la cota de 24%, susţine Alexandra Smedoiu, vicepreşedintele Asociaţiei CFA România.

"Dacă ne uităm la zona de cheltuieli, unde nici nu vom vedea reduceri consistente anul acesta, e destul de clar că deficitul bugetat va rămâne extrem de crescut, ceea ce ne duce la concluzia că nu sunt ultimele majorări de taxe pe care le vom vedea şi cel mai probabil ar mai urma să fie anunţate şi altele în decembrie, probabil cu aplicabilitate din ianuarie 2026. Care sunt elementele pe care le vedem posibile în această zonă? Deja am avut o serie de creşteri pe zona de taxare a capitalului. Totuşi ne concentrăm în continuare pe zona de taxe indirecte, pentru că de acolo statul va colecta cel mai repede şi cel mai bine. Deci am spune că nu ar fi exclus să mai vedem o creştere la TVA. Cota de TVA de 21% ne pune fix la media UE, dar sunt şi ţări care au 24%. Am avut şi noi cota aceasta, deci încă o creştere la TVA, aş spune nu doar că nu e imposibilă, ci aş spune chiar că este probabilă. Dacă va fi, undeva în orizontul acesta, între 21, poate 22, 23 sau, într-un scenariu mai pesimist, să ne întoarcem la cota aceasta de 24%. Vom mai vedea, de asemenea, creşteri pe accize, unde există o parte de calendar european, de unde vor mai veni nişte creşteri, dar potenţial şi alte creşteri", a spus Alexandra Smedoiu, la conferinţa de prezentare a raportului "FY2026 Macroeconomic Outlook".

Ea a afirmat că majorarea taxelor indirecte reprezintă pentru stat cea mai rapidă metodă de a colecta mai mulţi bani, dar efectele se văd în inflaţie. Aceste este unul din motivele pentru care inflaţia va rămâne mare şi anul viitor.

Retrogradarea ratingului, ”foarte legat de riscul politic” 

"De asemenea, mai avem o reformă anunţată la partea de impozite pe proprietate, avem o zonă de creştere la persoane fizice potenţial din 2026 şi mult temutul impozit progresiv. Din punctul nostru de vedere, rămâne o temă deschisă, probabil însă pentru anul 2027 sau 2028. Depinde bineînţeles şi ce se va întâmpla din punct de vedere politic în următoarele 12 luni. Impozitare mai mare înseamnă reducerea disponibilităţii de a investi de către firme şi puterea redusă de cumpărare a populaţiei, care se va vedea în continuare în consum. Chiar dacă vom mai vedea la anul creştere pe salariul minim, din punctul nostru de vedere, acest lucru nu va avea un efect real major în economie, deoarece există în continuare practica aceasta de a plăti venituri suplimentare, care oricum suplimentează venitul acesta minim. Deci impactul va fi doar că statul va colecta mai multe impozite pe salarii şi acestea le va colecta de la firme. Deci din nou un impact în bugetele de investiţii ale firmelor", a spus Alexandra Smedoiu.

La rândul său, Adrian Codirlaşu, preşedintele CFA România, a afirmat că România a scăpat de retrogradare anul acesta, dar riscul rămâne şi anul viitor.

Ilie Bolojan
Rectificare pe timp de criză bugetară, varianta Bolojan: bani în plus la pensii și salarii după majorarea TVA și a accizelor

"Fiecare acord de rating spune că România are cele mai mari deficite gemene, bugetare şi de cont curent, dintre ţările cu rating investment grade. Dar ce ne ţine în categoria respectivă de rating este apartenenţa la UE, faptul că avem acces la fondurile europene şi faptul că nu ne va lăsa Comisia Europeană să deraiem. Asta e de discutat. Dar, tocmai pentru că avem aceste deficite ridicate rămâne riscul de downgrade şi eu cred că vom mai vorbi de el în următorii trei ani. Dacă facem ce trebuie, mă rog, noi ştim ce trebuia să facem ca să nu fim downgradaţi, rămânem aici, dar dacă deraiem în continuare cu deficitul bugetar, da, riscul este să fim downgradaţi, şi mă rog, foarte legat de riscul politic", a declarat Adrian Codirlaşu.

Asociaţia CFA România a prezentat marţi, în cadrul unei conferinţe de presă, raportul "FY2026 Macroeconomic Outlook", document ajuns la cea de-a doua ediţie. Prima apariţie a acestui document, care cuprinde previziunile macroeconomice pentru anul următor, a fost lansată pe 7 octombrie 2024.

Românii strâng cureaua, după majorarea taxelor. Vânzările din retail au scăzut cu 7,2% în august

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 07-10-2025 15:49

LIVE UPDATE, ciclonul Barbara. Școli închise. Cod roșu de ploi torențiale. Cursuri suspendate în cinci județe și București
Stiri actuale
LIVE UPDATE, ciclonul Barbara. Școli închise. Cod roșu de ploi torențiale. Cursuri suspendate în cinci județe și București

Alertă în sudul țării. Ciclonul Barbara a ajuns deasupra României. Școlile se închid miercuri în București, Ilfov, Constanța, Ialomița, Călărași și Giurgiu. Astăzi, după ora 21, Capitala și cinci județe vor intra sub cod roșu de ploi torențiale.

Surse: CCR va amâna din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea
Stiri actuale
Surse: CCR va amâna din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea

Surse din rândul Curții Constituționale au precizat pentru Știrile Pro TV că judecătorii CCR vor amâna din nou, miercuri, 8 octombrie, pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților.  

Ședință importantă a coaliției. Liderii partidelor decid soarta reformei din administrație, alegerile din București
Stiri Politice
Ședință importantă a coaliției. Liderii partidelor decid soarta reformei din administrație, alegerile din București

Coaliţia s-a reunit, astăzi, în şedinţă, la Palatul Victoria, de la ora 14.00, pentru a finaliza negocierile privind reforma din administraţia locală.

