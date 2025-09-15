Tarife la apă în România. Zonele sărace plătesc dublu față de București. Orașul cu preț de 3 ori mai mic ca restul județului

15-09-2025 | 14:21
apa robinet
Shutterstock

Românii plătesc un tarif mediu lunar la apă și canalizare de 14,47 lei/metru cub, fără TVA, dar diferențele de la o zonă la alta sunt uriașe. Așa au ajuns locuitorii din județe sărace precum Neamț sau Vaslui să plătească dublu față de București.

Cristian Anton

Locuitorii din cele mai sărace județe ale României plătesc dublu apa și canalizarea față de bucureștenii care au oricum venituri și un standard de viață mult peste restul țării.

Potrivit datelor oficiale de la Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), valabile pentru septembrie 2025, cea mai scumpă apă din țară o plătesc oamenii din județul Neamț racordați la Apa Serv Piatra Neamț, respectiv 18,6 lei/metru cub, fără TVA. Tariful cuprinde prețul apei potabile de 8,82 lei și al canalizării, de 9,78 lei.

A doua cea mai scumpă apă din România o plătesc cei din județul Prahova racordați la Hidro Prahova: 18,51 lei/metru cub, fără TVA (9,66 lei apa potabilă și 8,85 lei canalizare).

Paradoxal, prahovenii racordați la Apa Nova Ploiești au un tarif de trei ori mai mic, de 6,88 lei/metru cub (4,76 lei apa și 2,12 lei canalizare), care este și cel mai mic din România.

sticla de apa, pahar cu apa
Care este cea mai scumpă apă potabilă din România și cât costă

Pe locul trei în topul celor mai mari tarife din România sunt locuitorii racordați la Apavital Iași, care plătesc 18,24 lei/metru cub, fără TVA (9,26 lei apa și 8,98 lei canalizarea).

Prahovenii au un tarif triplu față de concetățenii din Ploiești 

La polul opus, cea mai ieftină apă din România este, după cum arătam, în paradoxalul județ Prahova: 6,88 lei/metru cub, însă doar pentru locuitorii din orașul Ploiești. Restul județului plătește triplu: 18,51 lei/metru cub, al doilea cel mai scump tarif din țară.

Pe locul doi în topul celor mai mici tarife este Bucureștiul, unde se achită către Apa Nova București 9,91 lei/metru cub, fără TVA (6,49 lei apa și 3,42 lei canalizarea).

Pe locul trei în topul privilegiaților sunt ilfovenii din Chiajna, cu un tarif către Veolia România de 10,64 lei/metru cub, fără TVA (5,96 lei apa și 4,68 lei canalizarea).

Diferențele de preț sunt uriașe la nivel național și de fiecare dată cei mai dezavantajați sunt locuitorii din cele mai sărace județe. Capitala București, de departe cea mai bogată zonă din România, are la 9,91 lei/metru cub o apă de două ori mai ieftină decât locuitorii din Neamț (18,6 lei/metru cub), Vaslui (18,08 lei/metru cub), Galați (18,03 lei/metru cub), Dâmbovița (17,85 lei/metru cub) sau Dolj (16,78 lei/metru cub).

Tariful mediu la nivel național pentru apa potabilă+canalizare este de 14,47 lei/metru cub, fără TVA. Tarifele detaliate practicate în toate județele țării pot fi consultate în documentul atașat.  

România, printre țările cu cele mai mici tarife la apă potabilă din Europa. Care sunt județele unde se plătește cel mai mult

Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Orașul care are cea mai scumpă apă potabilă din România. Prețul a explodat. Cea mai ieftină apă este în Timiș
Orașul care are cea mai scumpă apă potabilă din România. Prețul a explodat. Cea mai ieftină apă este în Timiș

Compania de Apă Buzău, operatorul regional al serviciilor de apă şi de canalizare din judeţ, practică, la începutul anului, cel mai mare tarif din România pentru apa potabilă.

Care este cea mai scumpă apă potabilă din România și cât costă
Care este cea mai scumpă apă potabilă din România și cât costă

Un operator regional al serviciilor de apă şi de canalizare practică, de la 1 ianuarie 2024, cel mai scump tarif pentru apa potabilă.

 

Se scumpește apa îmbuteliată. Cât va costa o sticlă de doi litri
Se scumpește apa îmbuteliată. Cât va costa o sticlă de doi litri

Valul de scumpiri conținuă cu un anunț venit din partea unor producători de apă de izvor. Aceșția spun că apa îmbuteliată va costa cu peste 20% mai mult în următoarea perioadă. De vină ar fi și recentele majorări de preț la energia electrică.

Protest într-o comună din Bistrița-Năsăud. Localnicii sunt nemulțumiți de costurile ridicate pentru apă
Protest într-o comună din Bistrița-Năsăud. Localnicii sunt nemulțumiți de costurile ridicate pentru apă

Peste o sută de locuitori ai unei comune din Bistrița-Năsăud au protestat în fața primăriei. Sunt nemulțumiți de costurile ridicate pentru apă și canalizare.

Protest la Buftea, unde apa de la robinet este murdară, dar are cel mai mare preț din țară
Protest la Buftea, unde apa de la robinet este murdară, dar are cel mai mare preț din țară

A fost protest de stradă, la Buftea, unde sute de oameni s-au strâns în fata societăţii de furnizare a apei potabile, nemulţumiţi de apa murdară de la robinet.

ASF: Legea de plată a pensiilor private respectă toate standardele OCDE. „Este un model de conformare internaţională”
ASF: Legea de plată a pensiilor private respectă toate standardele OCDE. „Este un model de conformare internaţională”

Legea de plată a pensiilor private respectă toate standardele OCDE, fiind un model de conformare internaţională, susţin reprezentanţii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).  

Raport: Câți soldați a pierdut Rusia de la începutul invaziei din 2022. Bilanț la zi prezentat de Ucraina
Raport: Câți soldați a pierdut Rusia de la începutul invaziei din 2022. Bilanț la zi prezentat de Ucraina

Rusia a pierdut aproximativ 1.095.520 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat, luni, Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei.

Fost director general al Aeroportului Timişoara şi cinci membri ai CA, trimişi în judecată pentru abuz în serviciu
Fost director general al Aeroportului Timişoara şi cinci membri ai CA, trimişi în judecată pentru abuz în serviciu

Fostul director general al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” Iulian Daniel Idolu şi cinci membri ai Consiliului de Administraţie au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie pentru abuz în serviciu.

