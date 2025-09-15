Tarife la apă în România. Zonele sărace plătesc dublu față de București. Orașul cu preț de 3 ori mai mic ca restul județului

Românii plătesc un tarif mediu lunar la apă și canalizare de 14,47 lei/metru cub, fără TVA, dar diferențele de la o zonă la alta sunt uriașe. Așa au ajuns locuitorii din județe sărace precum Neamț sau Vaslui să plătească dublu față de București.

Locuitorii din cele mai sărace județe ale României plătesc dublu apa și canalizarea față de bucureștenii care au oricum venituri și un standard de viață mult peste restul țării.

Potrivit datelor oficiale de la Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), valabile pentru septembrie 2025, cea mai scumpă apă din țară o plătesc oamenii din județul Neamț racordați la Apa Serv Piatra Neamț, respectiv 18,6 lei/metru cub, fără TVA. Tariful cuprinde prețul apei potabile de 8,82 lei și al canalizării, de 9,78 lei.

A doua cea mai scumpă apă din România o plătesc cei din județul Prahova racordați la Hidro Prahova: 18,51 lei/metru cub, fără TVA (9,66 lei apa potabilă și 8,85 lei canalizare).

Paradoxal, prahovenii racordați la Apa Nova Ploiești au un tarif de trei ori mai mic, de 6,88 lei/metru cub (4,76 lei apa și 2,12 lei canalizare), care este și cel mai mic din România.

Pe locul trei în topul celor mai mari tarife din România sunt locuitorii racordați la Apavital Iași, care plătesc 18,24 lei/metru cub, fără TVA (9,26 lei apa și 8,98 lei canalizarea).

Prahovenii au un tarif triplu față de concetățenii din Ploiești

La polul opus, cea mai ieftină apă din România este, după cum arătam, în paradoxalul județ Prahova: 6,88 lei/metru cub, însă doar pentru locuitorii din orașul Ploiești. Restul județului plătește triplu: 18,51 lei/metru cub, al doilea cel mai scump tarif din țară.

Pe locul doi în topul celor mai mici tarife este Bucureștiul, unde se achită către Apa Nova București 9,91 lei/metru cub, fără TVA (6,49 lei apa și 3,42 lei canalizarea).

Pe locul trei în topul privilegiaților sunt ilfovenii din Chiajna, cu un tarif către Veolia România de 10,64 lei/metru cub, fără TVA (5,96 lei apa și 4,68 lei canalizarea).

Diferențele de preț sunt uriașe la nivel național și de fiecare dată cei mai dezavantajați sunt locuitorii din cele mai sărace județe. Capitala București, de departe cea mai bogată zonă din România, are la 9,91 lei/metru cub o apă de două ori mai ieftină decât locuitorii din Neamț (18,6 lei/metru cub), Vaslui (18,08 lei/metru cub), Galați (18,03 lei/metru cub), Dâmbovița (17,85 lei/metru cub) sau Dolj (16,78 lei/metru cub).

Tariful mediu la nivel național pentru apa potabilă+canalizare este de 14,47 lei/metru cub, fără TVA. Tarifele detaliate practicate în toate județele țării pot fi consultate în documentul atașat.

