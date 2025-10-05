România se împrumută tot mai mult: datoria publică trece pragul de 1.040 miliarde lei

05-10-2025 | 11:45
datorie
Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) a urcat, în iunie 2025, până la 1.040,62 miliarde lei, de la 1,034,71 miliarde de lei, în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor (MF).

Ca procent din PIB, datoria guvernamentală a crescut la nivelul de 57,2%, de la 56,8% în mai (PIB conform comunicatului INS din 5 septembrie 2025).

În iunie 2025, datoria pe termen mediu şi lung a crescut la 976,366 miliarde de lei, de la 961,008 miliarde de lei, în mai 2025, iar cea pe termen scurt a scăzut la 64,26 miliarde lei, de la 73,71 miliarde de lei, în luna anterioară.

Cea mai mare parte din această datorie, respectiv 856,53 miliarde de lei, era reprezentată de titluri de stat. Împrumuturile se cifrau la 163,31 miliarde de lei.

Datoria în moneda naţională se ridica la valoarea de 486,82 miliarde lei, cea în euro la 457,81 miliarde de lei, echivalent, iar datoria în dolari americani la 93,99 miliarde, echivalent lei.

economisire
Cum să faci un buget lunar simplu în 5 pași – ghid practic pentru începători

Conform datelor Ministerului Finanţelor, în iunie, datoria administraţiei publice centrale a crescut la 1.016,59 miliarde lei, de la 1.010,82 miliarde lei în mai 2025, din care 952,35 miliarde de lei pe termen mediu şi lung. Cea mai mare parte a datoriei administraţiei centrale era contractată în lei (468,04 miliarde de lei) şi în euro (452,56 miliarde de lei, echivalent).

Datoria administraţiei publice locale a urcat la 24,035 miliarde de lei, de la 23,889 miliarde de lei în luna anterioară, din care 24,016 miliarde de lei pe termen mediu şi lung.

Totodată, în a şasea lună a acestui an, datoria internă a administraţiei publice se cifra la 522,958 miliarde de lei (524,168 miliarde lei în mai 2025), respectiv 28,7% din PIB (28,8% din PIB, în luna anterioară), din care 504,070 miliarde de lei datorie a administraţiei centrale şi 18,887 miliarde de lei datoria administraţiei locale.

Potrivit sursei citate, datoria externă a administraţiei publice era în cuantum de 517,668 miliarde de lei (510,55 miliarde lei, în luna precedentă), respectiv 28,4% din PIB (28% din PIB, în mai 2025), din care 512,52 miliarde de lei datorie externă a administraţiei publice centrale şi 5,147 miliarde de lei datoria externă a administraţiei publice locale. 

Gestionarea banilor nu trebuie să fie complicată. De multe ori, tot ce ai nevoie este un plan simplu și câteva reguli de bază pentru a-ți organiza veniturile și cheltuielile.

