Românii strâng cureaua, după majorarea taxelor. Vânzările din retail au scăzut cu 7,2% în august

Presați de creșterile de preț, suntem mai atenți cu cheltuielile. Potrivit datelor de la Statistică, în luna august au scăzut vânzările cu peste 7%, față de luna precedentă.

Am tăiat în special de la carburanți, care s-au scumpit după majorarea accizelor, însă nici coșurile de cumpărături nu mai sunt la fel de pline. Specialiștii avertizează că tendința s-ar putea păstra, dar speră că scumpirile se vor tempera, spre finalul anului.

De la alimente și haine până la combustili, vânzările nu au mai înregistrat creșteri, ba chiar au scăzut în vară.

Oamenii au fost mai atenți cu banii

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, în august volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu 7,2% față de luna iulie și cu 4% comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Cu alte cuvinte, oamenii au fost mai atenți cu banii lor. Unii și-au redus deplăsările, alții nu și-au mai umplut la fel de mult coșurile.

Cea mai mare scădere a consumului s-a înregistrat în luna august, odată cu adoptarea primului pachet de măsuri fiscale. Din datele INS, cel mai puternic impact s-a resimțit în comerțul cu carburanți, unde vânzările au scăzut cu peste 11%. Românii au redus și cumpărăturile de produse nealimentare, cu 8%, iar pentru alimente, băuturi și tutun, scăderea a fost de aproximativ 3%.

Unii specialiști pun aceste cifre pe seama creșterii TVA, o măsură menită să reducă presiunea asupra deficitului bugetar.

Un TVA mai mare, însă, a alimentat și o creștere rapidă a prețurilor. Tot în luna august, rata anuală a inflației a ajuns la un vârf de aproape 10%.

Flavius Rovinaru, economist: Pe lângă această creștere a prețului produselor, sigur că eu, ca și consumator, în situația în care văd că veniturile mele reale se diminuează, văd că produsele se scumpesc, am tendința să consum mai puțin.

Prognoza BNR

Pe de altă parte, în perioade marcate de creșteri de taxe și constrângeri bugetare, oamenii devin mai prudenți în cheltuieli, mai ales când vine vorba de bunuri de valoare mare.

Radu Nechita, economist: Oamenii își dau seama că este posibil să plătească și mai mult și încearcă să se pună la adăpost. Acum în toamnă oamenii anticipează întoarcerea din concediu, creșterea cheltuielilor cu rechizitele, posibil să fie o mulțime de factori.

Consumul ar urma să scadă și lunile viitoare, spun economiștii, în contextul reducerii cheltuielilor publice, în paralel cu o creștere a prețurilor. În prognoza sa, Banca Națională anticipa un vârf al inflației în septembrie, de 9,7%, urmat de o temperare a scumpirilor.

