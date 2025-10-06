Cele mai multe plăți efectuate în zona euro din UE se fac ”cash”, cu bancnote. Motivul: ”Numerarul este anonim”

Pe măsură ce un număr tot mai mare de persoane din Europa optează pentru plățile digitale, ponderea tranzacțiilor în numerar este în scădere, deși bancnotele continuă să joace un rol economic semnificativ.

În zona euro, puțin peste jumătate din totalul tranzacțiilor (52 %) au fost efectuate în numerar în 2024, potrivit unui sondaj BCE realizat pe un eșantion de 40.000 de participanți, citat de Euronews.

Cu toate acestea, ponderea numerarului este mult mai redusă dacă se ia în considerare valoarea tranzacțiilor, aceasta reprezentând 39 % din totalul tranzacțiilor.

În 14 din cele 20 de țări din zona euro, numerarul este cea mai frecventă metodă de plată, reprezentând între 45 % și 55 % din tranzacții în aproximativ jumătate din țări. Comparând țările din zona euro, utilizarea numerarului variază de la 22 % în Țările de Jos la 67 % în Malta.

Europa de Sud și Europa de Est rămân în continuare zone în care numerarul este predominant, Italia înregistrând un total de 61 %, Spania un total de 57 %, iar Slovenia 64 %.

Sudul și estul, unde predomină numerarul, vs. nordul și vestul, unde predomină mijloacele digitale

Europa de Nord și de Vest, inclusiv Țările de Jos (22%), Finlanda (27%), Luxemburg (37%), Belgia (39%) și Franța (43%), sunt mai orientate către digital, utilizarea numerarului fiind deja marginală în unele țări.

Dintre cele patru economii mai mari ale UE, Franța este singura țară cu un procent sub media zonei euro de 52%, în timp ce Germania se situează ușor peste această medie, cu 53%.

„În Țările de Jos, există rate foarte ridicate de adoptare a metodelor de plată digitale, cum ar fi plățile fără contact cu cardul de debit sau smartphone-ul. Consumatorii olandezi consideră că plățile fără contact sunt mai rapide și mai convenabile decât, de exemplu, plățile în numerar sau cu cardul de debit tradițional”, a declarat un purtător de cuvânt al Băncii Centrale Olandeze pentru Euronews Business.

Purtătorul de cuvânt a menționat, de asemenea, că atât numerarul, cât și cardurile de debit sunt acceptate pe scară largă de comercianți, în parte datorită comisioanelor relativ mici pentru comercianți și campaniilor bancare de încurajare a plăților digitale pentru sume mici.

Acești factori par să se aplice în mare măsură și altor țări cu o utilizare mai redusă a numerarului.

Utilizarea numerarului în valoarea plăților

În termeni de valoare, numerarul a avut o pondere de 39 % în zona euro, variind de la 17 % în Țările de Jos la 59 % în Lituania.

O dependență ridicată de numerar, cu peste 50% din cheltuielile totale efectuate în numerar, se observă nu numai în Lituania, ci și în Slovacia (56%), Slovenia (56%), Austria (56%), Malta (54%) și Croația (51%).

Italia (49 %), Portugalia (47 %), Spania (45 %), Irlanda (44 %), Cipru (43 %) și Grecia (42 %) se situează în intervalul mediu al dependenței de numerar în termeni de valoare.

În șase țări, ponderea numerarului este de 35 % sau mai mică: Țările de Jos (17 %), Finlanda (28 %), Luxemburg (29 %), Germania (30 %), Franța (34 %) și Belgia (35 %).

În timp ce Lituania ocupă primul loc, Letonia se situează la 36 %, ceea ce arată diferențe mari chiar și între țările vecine.

Cardurile domină plățile de peste 50 EUR

Germania se diferențiază foarte mult de Austria în ceea ce privește utilizarea numerarului, în ciuda similitudinilor culturale.

Bancnotele sunt încă populare în Austria, în timp ce Germania începe să adopte plățile digitale.

Aceste rezultate arată că, din punct de vedere al valorii monetare, numerarul este încă important în Europa Centrală, de Est și de Sud, în timp ce Europa de Nord și de Vest se bazează mult mai mult pe plățile digitale.

BCE a constatat, de asemenea, că numerarul este cea mai frecventă metodă de plată pentru achizițiile de valoare mică, deși cardurile sunt utilizate cel mai des pentru plățile de peste 50 EUR.

Avantaje percepute: de ce utilizează oamenii numerarul

Când au fost întrebați despre avantajele percepute ale numerarului în comparație cu plățile cu cardul, respondenții au evidențiat mai multe motive.

Principalul avantaj era că ”numerarul este anonim și protejează confidențialitatea” (41%), urmat de „numerarul îi face pe oameni mai conștienți de cheltuielile lor” (35%) și „tranzacțiile cu numerar sunt decontate imediat” (30%).

Alți 28% dintre respondenți au declarat că utilizează numerarul deoarece este acceptat în mai multe situații, în timp ce aproximativ unul din cinci a menționat că numerarul este mai ușor sau mai rapid.

Doar 18% au menționat că numerarul este mai sigur.

Se pot face distincții și în funcție de vârstă, deoarece clienții mai tineri se simt, în general, mai confortabili cu metodele de plată digitale. Datele arată că consumatorii sub 40 de ani au utilizat numerarul pentru mai puțin de 50% din tranzacțiile lor, în timp ce persoanele în vârstă de 65 de ani și peste au efectuat 57% din plățile lor cu numerar.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













