Apropierea de Etna a fost interzisă pentru turiști. Regula impusă de autoritățile italiene

Stiri externe
23-08-2025 | 08:51
Etna, cel mai activ vulcan al Europei, a devenit zonă interzisă pentru turiști.

Autoritățile italiene au impus o nouă regulă...nu mai este permisă apropierea la mai puțin de 50 de metri de râurile de lavă din zonele superioare.

Decizia vine după ce, în ultimele zile, turiștii au urcat până la peste 2.300 de metri altitudine și s-au apropiat periculos de mult de unul dintre cele mai active cursuri de lavă... doar pentru a face fotografii spectaculoase.

În zonă au loc periodic mici explozii, potrivit specialiștilor din Peninsulă. Până acum, nu s-au înregistrat victime.

