Indicele încrederii în zona euro atinge cel mai scăzut nivel din martie. Investitorii, tot mai pesimiști

08-09-2025 | 17:39
zona euro
Încrederea investitorilor în zona euro s-a deteriorat semnificativ în septembrie, reducând speranţa unei redresări a economiei, arată rezultatele unui studiu publicat luni, citat de DPA.

Vlad Dobrea

Indicele Sentix privind încrederea în economia zonei euro, publicat de Comisia Europeană, a scăzut neaşteptat în septembrie la minus 9,2 puncte, de la minus 3,7 puncte luna precedentă, în timp ce analiştii intervievaţi de Reuters se aşteptau la un nivel de minus 2,2 puncte.

"Datele preliminare din septembrie sunt dezamăgitoare pentru încrederea în economie", se arată în comunicatul Sentix.

Atât indicele privind actuala situaţie din zona euro, cât şi indicele privind aşteptările economice în următoarele şase luni, au scăzut semnificativ. "Actuala evaluare indică cel mai redus nivel al încrederii începând din martie 2025, iar temerile privind evoluţia economiei se intensifică", avertizează Sentix.

Tendinţa descendentă s-a intensificat în Germania. Indicele privind încrederea investitorilor a scăzut în septembrie la minus 22,1 puncte, de la minus 12,7 puncte luna precedentă.

"Prin urmare, nu putem vorbi de o îmbunătăţire a încrederii în cea mai mare economie din zona euro", a precizat Sentix.

Conform datelor Eurostat, economia zonei euro a crescut cu 0,1%, în trimestrul doi din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, când s-a înregistrat un avans de 0,6%. 

Grupul auto chinez BYD va începe producţia la noua sa fabrică de vehicule electrice (EV) din Ungaria până la finalul lui 2025, a anunţat luni vicepreşedintele executiv Stella Li, în cadrul unei conferinţe la Salonul auto de la Munchen. 

