Inflația accelerează în zona euro – 2,2% în septembrie, în ciuda scăderii prețurilor la energie

01-10-2025 | 12:55
Inflația e mai mică, dar prețurile, tot mari. Ce arată ultimele date de la Statistică
Rata anuală a inflaţiei în zona euro a crescut în septembrie, depăşind ţinta pe termen mediu de 2% vizată de Banca Centrală Europeană (BCE), care va menţine probabil nemodificate dobânzile, transmite Reuters.

Vlad Dobrea

Datele preliminare publicate miercuri de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene (Eurostat) arată că rata anuală a inflaţiei în zona euro a accelerat în septembrie la 2,2%, de la un nivel de 2% în august. Cifra anunţată de Eurostat este în linie cu estimărilor analiştilor intervievaţi de Reuters.

Pe de altă parte, datele Eurostat arată că inflaţia de bază (core inflation), adică ceea ce rămâne după ce sunt eliminate preţurile pentru bunuri volatile, precum energia şi alimentele, s-a menţinut la 2,3% în septembrie. Inflaţia de bază este indicatorul urmărit cu atenţie de BCE la elaborarea deciziilor sale de politică monetară.

Potrivit Eurostat, preţurile la energie în zona euro au înregistrat o scădere de 0,4% în ritm anual, în septembrie. În schimb, preţurile la servicii au crescut cu 3,2%, iar preţurile la alimente, băuturi alcoolice şi ţigări au înregistrat un avans de 3%.

Estimarea publicată miercuri de Eurostat este una preliminară, urmând ca o estimare revizuită, care să includă şi datele privind inflaţia în Uniunea Europeană, să fie dată publicităţii în data de 17 octombrie.

Deşi în ultimii patru ani BCE a adoptat măsuri pentru a ţine sub control inflaţia, această creştere nu-i va alarma probabil pe oficialii de la Frankfurt, tendinţele economice sugerând că este un avans temporar, iar curând inflaţia ar putea scădea sub ţinta BCE de 2%.

Unii membri ai Consiliului guvernatorilor BCE ar putea folosi datele din septembrie ca un argument pentru ca BCE să nu mai reducă dobânzile. Analiştii se aşteaptă ca BCE să nu modifice politică monetară la reuniunea din 30 octombrie.

Consiliului guvernatorilor de la Banca Centrală Europeană "este decis să se asigure că inflaţia se va stabiliza la ţinta sa de 2% pe termen mediu" şi "a stabilit că rata dobânzii la facilitatea de depozit, rata dobânzii la operaţiunile principale de refinanţare şi rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală vor rămâne nemodificate la 2,00%, 2,15% şi, respectiv, 2,40%", se arată în comunicatul BCE din septembrie.

Noile previziuni ale BCE privind inflaţia, publicate luna trecută, sunt similare cu cele anunţate în iunie. Inflaţia în zona euro ar urma să se situeze la 2,1% în 2025, 1,7% în 2026 şi 1,9% în 2027. Inflaţia de bază (core inflation), adică ceea ce rămâne după ce sunt eliminate preţurile pentru bunuri volatile, precum energia şi alimentele, ar urma să se situeze la 2,4% în 2025, 1,9% în 2026 şi 1,8% în 2027.

Economia zonei euro ar urma să crească anul acesta cu 1,2%, după ce în iunie BCE estima un avans de 0,9%. Expansiunea în 2026 a fost revizuită uşor în scădere, la 1%, iar cea pentru 2027 a fost menţinută la 1,3%.

Sursa: Agerpres

