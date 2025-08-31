Horoscop 1 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi își va găsi sufletul pereche

Horoscop 1 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită. O să ne bucurăm de o energie care o să fie combustibilul nostru pe ziua de azi și o să rezolvăm cât mai multe treburi deodată.

Vibrația zilei este 1 și să luăm startul într-o nouă experiență de viață!

Horoscop 1 septembrie – FECIOARĂ

O să luați parte la o ședință și poate o să vă spuneți și voi punctul de vedere, ca să se țină cont de cerințele voastre, că vreți să meargă treaba și mai bine la muncă. V-ați putea trezi cu un supliment financiar, pot fi vouchere, sau o primă că ați adus beneficii instituției la care lucrați.

Horoscop 1 septembrie – BALANȚĂ

O energie debordantă și poate v-apucați de sport, ori sunt treburi pe-acasă de rezolvat, pune toată lumea umărul și o să fie totul – lună – acasă. E cineva care nu vrea să vă piardă și o să vină cu rugăminți ca să treceți peste niște supărări mai vechi, să fiți din nou împreună.

Horoscop 1 septembrie – SCORPION

Vi se face o ofertă de colaborare și e de văzut cum stați cu timpul ca să le puteți face pe toate, și serviciu și casă, că or să fie greu de dus în paralel. Poate vă convoacă grupul să plecați pe undeva, în weekend și faceți o rezervare, vă puneți de acord în privința traseului.

Horoscop 1 septembrie – SĂGETĂTOR

O veste bună de la cineva aflat departe și poate faceți cumva să vă întâlniți fie la jumătatea drumului, sau vă duceți voi acolo, vine persoana respectivă la voi, găsiți voi o soluție. O să recuperați acei bani pentru care ați făcut demersuri ca să nu se facă uitați că erați cât pe ce să nu-i luați.

Horoscop 1 septembrie – CAPRICORN

E posibil să apelați la un împrumut ca să faceți față unor cheltuieli, dacă nu cumva o să cereți un salariu în avans, deși mai degrabă apelați la bugetul de rezervă. Poate revine cineva cu o ofertă de business și dacă nu sunteți până peste cap cu treburile poate vă dați acceptul.

Horoscop 1 septembrie – VĂRSĂTOR

Poate vă interesați de niște cursuri, pentru voi, sau pentru copii și pregătiți și banii să vedeți dacă vă ajung. E posibil să aveți de susținut o probă eliminatorie, să dați niște teste, sau poate absolviți niște cursuri.

Horoscop 1 septembrie – PEȘTI

Se poate să revină un fost partener de viață, care chiar și după divorț mai speră să trăiți împreună pentru că mai există iubire. Ar fi de încasat o sumă de bani dar o să trebuiască să faceți niște presiuni ca să-i struniți pe datornici.

Horoscop 1 septembrie – BERBEC

E posibil să faceți cunoștință cu cineva care e pe structura voastră sufletească și o să încercați o acomodare, în timp, așa, deși voi vreți rapid, instantaneu, dacă se poate. O să vă lăsați curtați de un angajator care vă promite marea cu sarea, dar n-o să vă grăbiți cu răspunsul. Poate mai vine altă ofertă.

Horoscop 1 septembrie – TAUR

Poate renunțați la un contract, că ați dat de un business mai avantajos și faceți pasul hotărâtor spre alt serviciu. Poate mai faceți niște achiziții pentru casă, luați altă mobilă, aparatură de uz casnic, diverse.

Horoscop 1 septembrie – GEMENI

Se observă o mărire de salariu, fie la serviciul la care lucrați acum, fie vă duceți la alt loc de muncă mai bine plătit. Aveți multe pe cap, o să lucrați în paralel cu serviciul și o să faceți și lucruri de calitate, totuși.

Horoscop 1 septembrie – RAC

Un obiectiv important la orizont și o să puneți toate resursele la bătaie ca să vă clădiți un nume, un business ar fi masterat, doctorat, niște titluri. Îndrăzniți. O să aveți un tête-à-tête cu ființa iubită și o să vă faceți cunoscute intențiile pentru mai departe. Poate vă căsătoriți.

Horoscop 1 septembrie – LEU

Se pare că v-au rămas ceva restanțe, plăți de făcut și or să vină și bani totodată. Poate vă mai luați niște colaborări. E posibil să faceți niște deplasări în scop profesional și o să vă bucurați și de un respiro, așa ca o minivacanță.

