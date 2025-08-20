Tichetele de energie, valabile până în martie 2026. Cum poți obține compensări și pentru lunile iulie și august | INTERVIU

Românii cu venituri mici care se încadrează pentru a obține vouchere pentru energie se pot înscrie începând de miercuri, 20 august, pe platforma special concepută.

Ei pot obține un ajutor de 50 de lei pe lună pentru plata facturilor la electricitate.

Într-un interviu pentru Știrile ProTV, ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat cum funcționează platforma și care sunt pașii pentru a obține tichetele.

Solicitările online pot fi trimise pe adresa epids.mmuncii.ro.

Aș vrea să ne explicați puțin cum funcționează platforma electronică pe care ați lansat-o și care sunt pașii ce ar trebui să știe persoanele vulnerabile care beneficiază de acest sprijin.

Florin Manole, ministrul Muncii: Acest sprijin va avea ca obiectiv să ajute peste 2 milioane de gospodării să treacă mai ușor peste această perioadă în care prețurile la energie vor crește. Au crescut, de fapt, deja, asta pe de o parte. Pe de altă parte, este vorba despre o platformă electronică foarte ușor de utilizat, o platformă pe care nu trebuie să introduci niciun act despre veniturile tale sau despre beneficiile sociale pe care deja le primești, pentru că platforma aceasta integrează bazele de date de la ANAF, de la Agenția Națională de Plăți și Inspecție Socială, de la Casa de Pensii. Adică nu este o birocratizare, ci din contră, este extrem de facil din punct de vedere al birocrației, ca să zic așa, să accesezi beneficiile acestea după ce sunt completate câmpurile care identifică persoana: cod numeric personal, nume și așa mai departe, loc de consum la care se face referire în aplicația individuală respectivă. Fiecare fișă este validată de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecția Socială, astfel încât în pasul următor, având integrate și bazele de date cu furnizorii de energie, fiecare persoană care utilizează platforma și care se califică din punct de vedere al criteriilor să își regăsească pe propria factură în luna următoare, un minus de 50 lei conform acestui beneficiu.

Deci cumva scutește din drumurile pe care oamenii le făceau?

Florin Manole, ministrul Muncii: Nu mai e niciun drum, pur și simplu ai deschis calculatorul acasă. Poate să facă asta și un nepot pentru un pensionar care e mai puțin priceput în domeniul ăsta. Deci poate să fie completate și de către altcineva cu datele persoanei. Și cum v-am spus, având toate aceste baze de date integrate în baza de date cu nume și prenume a Agenției Naționale, toate aceste persoane sunt la un click distanță, ca să zic așa, de acest beneficiu social. Zero drumuri pentru cei care optează să meargă la primărie pentru a primi sprijin în a completa acest chestionar online. De fapt, aplicația asta e un fel de chestionar online, va fi nevoie să facă un drum, evident. La fel, cei care au nevoie de ajutorul poștei, pentru că există și această a treia opțiune și pentru ei, e nevoie să facă un demers în plus față de cei care folosesc platforma”.

Ce metode există pentru românii care beneficiază de vouchere

Ministrul Muncii a explicat și care sunt metodele pe care le pot alege românii pentru a beneficia de vouchere.

Florin Manole, ministrul Muncii: Există nu una, ci trei metode prin care poți să accesezi acest beneficiu. Există metoda online cu această platformă pe care a făcut-o STS-ul, există varianta cu Primăria și varianta cu Poșta Română, tocmai pentru a putea răspunde multitudinii de situații și pentru a putea ajunge la cât mai mulți, poate chiar la toți cei care se încadrează și pot beneficia de acest sprijin.

Persoanele care nu au acces la internet pot depune cererile în scris la primăria de domiciliu ori la oficiile poştale, începând cu data de 28 august 2025, mai precizează Ministerul Muncii.

Cum se acord beneficiul

Beneficiul se acordă per gospodărie, nu pe persoană fizică, a mai explicat ministrul.

Florin Manole, ministrul Muncii: 2 milioane de gospodării, pentru că acest beneficiu se acordă per loc de consum. Într-o gospodărie poate locui și o persoană singură, un pensionar, dar evident, pot locui și familii cu mai mulți copii sau familii extinse părinți, bunici, nepoți și așa mai departe. Sunt spețe diverse. Dar formularea exactă este peste 2 milioane de locuri de consum, deci mult peste 2 milioane de cetățeni.

Banii nu se acordă în numerar şi nu se virează în cont bancar. Sprijinul se oferă pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de energie.

Care sunt veniturile minime pe gospodărie

Care sunt categoriile vulnerabile, deoarece sunt anumite praguri unde oamenii se încadrează?

Florin Manole, ministrul Muncii: Este vorba despre niște venituri minime per gospodărie. Dacă ai sub 1.940 lei, acolo unde este vorba despre o gospodărie cu o singură persoană, sub acest prag poți beneficia de cei 50 lei, iar pentru în gospodăriile cu mai mulți oameni, pragul este de sub 1.784 lei per persoană, adică e o medie. Se vor încadra mult peste 2 milioane de cetățeni, pentru că avem măsurate pe baza datelor de la Ministerul Muncii și știm că avem peste 2 milioane de gospodării, 2 milioane și câteva mii, nu îmi amintesc exact acum cifra. Cred că 2.011.000 de gospodării, iar asta înseamnă mult peste 4 milioane, de fapt, de cetățeni, pentru că media per gospodărie e mai mare.

Până când se poate folosi acest ajutor?

Florin Manole, ministrul Muncii: În primul și în primul rând, eu încurajez pe toată lumea să facă toate diligențele, să facă toate aplicațiile înainte de finalul lunii septembrie, astfel încât să poată beneficia și de atenuarea costurilor din energie pentru iulie și august. După aceea, se poate oricând până în martie, dar vei primi doar beneficiul pe luna în care completezi.

Tichetul de energie poate fi utilizat în termen de 12 luni de la ultima încărcare, iar soldul poate fi folosit oricând până la data de 31 martie 2026.

În cazul în care beneficiarul îşi schimbă adresa sau componenţa familiei se modifică, este necesară depunerea unei noi cereri în aplicaţia EPIDS ori la primăria de domiciliu sau la oficiile poştale, mai precizează Ministerul Muncii.

Pentru informaţii suplimentare şi asistenţă, cetăţenii au la dispoziţie numărul de Call-center 021.93.09 al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială sau adresa de e-mail [email protected]

