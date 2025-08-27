Cum se completează cererile pentru tichetele de energie pentru persoanele vulnerabile. Ministrul Muncii: ”Este un sprijin”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care prezintă modalitatea prin care trebuie completate cererile pentru tichetele de energie pentru persoanele vulnerabile .

Românii cu venituri mici care se încadrează pentru a obține vouchere pentru energie se pot înscrie deja pe platforma special concepută, epids.mmuncii.ro.

Ei pot obține un ajutor de 50 de lei pe lună pentru plata facturilor la electricitate.

”Este un sprijin pentru bunici, pentru părinți, pentru cei singuri și pentru toți cei care se luptă cu cheltuieli greu de dus”, spune ministrul.

Beneficiul se acordă per gospodărie, nu pe persoană fizică, a explicat ministrul, recent, într-un interviu acordat ȘtirileProTV.

Banii nu se acordă în numerar şi nu se virează în cont bancar. Sprijinul se oferă pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de energie.

