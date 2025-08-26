De ce au explodat facturile la curent. După ce statul și-a luat partea, ANPC și Consiliul Concurenței se uită la furnizori

Stiri actuale
26-08-2025 | 19:37
×
Codul embed a fost copiat

După ce facturile la electricitate au venit duble sau chiar triple pentru unii români, Asociația Furnizorilor de Energie vine cu lămuriri. Canicula, sistarea subvenționării prețurilor și creșterea TVA au mărit facturile.

autor
Laura Culiță

În același timp, Protecția Consumatorilor și Consiliul Concurenței sunt cu ochii pe facturi. Unele companii au fost sancționate pentru că le emiteau cu întârziere, fără să includă toate taxele în contracte, sau pentru că aveau clauze abuzive.

Efectele plafonării și ale TVA-ului majorat

Majoritatea românilor sunt afectați de creșterea tarifelor la electricitate, spun furnizorii. Asta după ce prețurile din facturi nu au fost plafonate de la 1 iulie, iar TVA a crescut de la 19 la 21%. În plus, canicula i-a obligat pe mulți să pornească aparatele de aer condiționat, astfel că, pentru unii, facturile sunt chiar triple.

Laurențiu Urluescu, președinte AFEER: „Mai ales cei care beneficiau de plafonul de 0,68, adică cei care aveau un consum de sub 100 kWh, acel plafon complet nesustenabil, acum au intrat la prețul pieței și am văzut că ofertele din piață sunt între 1,1 și 1,6 lei pe kWh, deci vedem o creștere de cel puțin 30%, poate chiar 100%.”

De exemplu, înainte de 1 iulie, la un consum de 100 kWh pe lună, un client plătea cel mult 68 lei, pentru că prețul unui kWh era plafonat la 0,68 lei.

Citește și
Bogdan Chirițoiu
„Nu de la TVA vine diferența mare” la facturile de electricitate. Ce spune Consiliul Concurenței

Prin eliminarea subvenției de la stat, noul preț plătit a fost cel din contract, care, în unele cazuri, a fost dublu față de plafon. Să zicem că a devenit 1,35 lei, o ofertă de mijloc. Așadar, factura s-a dublat la același consum. Dar dacă omul a consumat cu 50% mai multă electricitate, pe timp de caniculă, factura aproape s-a triplat, au calculat furnizorii.

Controale și sancțiuni ale Protecției Consumatorilor

Facturile la energie au intrat și în atenția Autorității Protecției Consumatorilor, care a încheiat în iunie un control la peste 100 de furnizori în energie și puncte de lucru. 20 au fost sancționați.

Cea mai gravă abatere constatată a fost că ofertele prezentate consumatorilor nu erau corecte sau chiar lipseau. Iar în contracte, oamenii nu puteau vedea clar care e prețul final și aveau clauze abuzive. Au fost destule și cazurile în care facturile au fost emise cu întârziere.

Consiliul Concurenței este și el cu ochii pe ofertele furnizorilor.

Înainte să semnăm contractul, să ne asigurăm că primim de la furnizor oferta-tip, cu informații relevante despre prețul complet, cu toate taxele. Nu uitați că aveți dreptul la un contract clar și ușor de înțeles, cu detalii despre drepturi, obligații, condiții de plată și reziliere.

Facturile pe care le primiți ulterior trebuie să fie corecte, cu detalii despre consum, prețuri, tarife și taxe aplicate.

Puteți să vă schimbați gratuit furnizorul, fără să vă justificați decizia în vreun fel și fără să plătiți penalități.

Ca să analizați ofertele, puteți folosi comparatorul de tarife ANRE, al autorității de reglementare în domeniul energiei.

Doi români au fost găsiți morți într-o groapă de gunoi din Spania. Autoritățile iau în calcul varianta crimei

Sursa: Pro TV

Etichete: energie, facturi energie,

Dată publicare: 26-08-2025 19:06

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO EXCLUSIV | Ce a spus Anamaria Prodan după ce a revăzut faza cu pumnul dat lui Dan Alexa: „Mă omora”
VIDEO EXCLUSIV | Ce a spus Anamaria Prodan după ce a revăzut faza cu pumnul dat lui Dan Alexa: „Mă omora”
Citește și...
Bogdan Ivan îi amenință pe furnizorii de energie cu CSAT și recunoaște că majorarea TVA ajunge la stat. „Vor fi sancţionaţi”
Stiri actuale
Bogdan Ivan îi amenință pe furnizorii de energie cu CSAT și recunoaște că majorarea TVA ajunge la stat. „Vor fi sancţionaţi”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a oferit mai multe clarificări legate de scandalul facturilor la energie și a anunțat că a transmis o adresă fermă către ANRE, solicitând verificarea tuturor furnizorilor.

„Nu de la TVA vine diferența mare” la facturile de electricitate. Ce spune Consiliul Concurenței
Stiri Economice
„Nu de la TVA vine diferența mare” la facturile de electricitate. Ce spune Consiliul Concurenței

Românii au început să primească primele facturi la energie electrică după eliminarea plafonărilor tarifelor, începând cu 1 iulie, iar în unele cazuri sumele de plată sunt aproape duble față de perioada anterioară.

Cum vrea Ministerul Energiei să reducă facturile cu 25 la sută. Vom avea tarife diferite în funcție de intervalul orar
Stiri Economice
Cum vrea Ministerul Energiei să reducă facturile cu 25 la sută. Vom avea tarife diferite în funcție de intervalul orar

Ministerul Energiei a anunțat un pachet de măsuri prin care facturile la energie electrică ar urma să scadă cu cel puțin 25%. Acum plătim printre cele mai mari prețuri din Uniune.

Guvernul a dat aviz negativ preluării E.ON de maghiarii de la MVM, companie care are legături cu Rusia
Stiri actuale
Guvernul a dat aviz negativ preluării E.ON de maghiarii de la MVM, companie care are legături cu Rusia

Preluarea E.ON Energie România S.A. de către unguri nu a fost avziată de Comisia pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe (CEISD). Hotărârea a fost trimisă Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, care are decizia finală.

Tichetele de energie, valabile până în martie 2026. Cum poți obține compensări și pentru lunile iulie și august
Stiri Sociale
Tichetele de energie, valabile până în martie 2026. Cum poți obține compensări și pentru lunile iulie și august

Românii cu venituri mici care se încadrează pentru a obține vouchere pentru energie se pot înscrie începând de miercuri, 20 august, pe platforma special concepută.

Recomandări
Ministerul Educației a anunțat, cu șase zile înainte de sfârșitul verii, că angajații vor primi vouchere de vacanță pe 2025
Stiri Educatie
Ministerul Educației a anunțat, cu șase zile înainte de sfârșitul verii, că angajații vor primi vouchere de vacanță pe 2025

Un ordin de ministru prevede că și anul acesta angajații din sistemul de educație vor primi vouchere de vacanță.

Ministrul Justiției, despre protestul magistraților: „Cetăţeanul trebuie să fie respectat, Justiţia trebuie să funcţioneze”
Stiri Justitie
Ministrul Justiției, despre protestul magistraților: „Cetăţeanul trebuie să fie respectat, Justiţia trebuie să funcţioneze”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, spune că nu trebuie să se ajungă la un război între puterile statului, după ce judecătorii și procurorii au început să anunțe suspendarea activității din cauza proiectului de reformă în justiție promovat de Guvern.

OMS declară bătăile aplicate copiilor o problemă de sănătate publică. Patru din 10 copii din România primesc pedepse fizice
Stiri Sociale
OMS declară bătăile aplicate copiilor o problemă de sănătate publică. Patru din 10 copii din România primesc pedepse fizice

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat bătăile aplicate copiilor o problemă de sănătate publică. OMS recunoaște că fenomenul a luat amploare, iar responsabilitatea stopării sale nu revine doar părinților, ci și autorităților.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 26 August 2025

48:27

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 26 August 2025

01:31:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 August 2025

01:48:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59