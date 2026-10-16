Hackerii au vizat aplicația „Servicii online”, pentru investitori, platforma unde își creează conturi cei interesați să acceseze serviciile digitale oferite de bursa română.

Corespondent Știrile ProTV: „Nu se știe deocamdată dacă datele personale ale investitorilor care folosesc serviciile online ale Depozitarului Central au ajuns în mâna atacatorilor cibernetici. Printre informațiile vizate se numără datele cu caracter personal, precum CNP-ul, coduri IBAN, numere de telefon sau adrese de e-mail. Deocamdată, nu sunt indicii că ele au fost extrase, în sensul în care ele nu au apărut în zona de dark web, însă posibilitatea copierii lor nu poate fi exclusă. Neoficial, vorbim de aproximativ 1.000 de utilizatori ale căror date ar fi putut fi copiate. Incidentul a fost notificat pe 9 octombrie. și deja Depozitarul Central a trimis înștiințări tuturor utilizatorilor și a angajat o firmă de securitate care să verifice eventuale breșe. Aplicația Servicii Online, care a fost atacată, este temporar dezactivată. Oficialii au comunicat și că nu au fost sparte conturile și nici nu există date legate de tranzacții ori investiții care să fi ajuns pe mâna hackerilor”.

Care este riscul, pentru investitori? Ce ar trebui să facă acum ?

Corespondent Știrile ProTV: „Dacă se va confirma că au fost copiate, astfel de date sunt folosite în general pentru tentative de furt de identitate sau pentru mesaje și apeluri înșelătoare prin care atacatorii încearcă să obțină ulterior acces la conturi ori alte informații financiare. Astfel de date îi pot ajuta pe infractori să creeze un profil al viitoarelor victime. Acum li s-a recomandat investitorilor utilizatori ai aplicației să fie atenți în următoarea perioadă la apelurile și mesajele care le cer date personale avansate sau chiar transferuri de bani, să nu acceseze linkuri suspecte și să nu comunice date de autentificare, chiar dacă persoana care îi sună spune că reprezintă o instituție a statului sau o instituție bancară. Deocamdată, repet, nu există certitudinea că au fost extrase astfel de date. Se fac verificări.”