Indicele de referință BET a avansat cu aproximativ 4%, în timp ce mai multe dintre principalele companii listate au înregistrat aprecieri de peste 6-7%.

Lichiditatea totală de la BVB a ajuns luni la 156 de milioane de lei, dintre care 116 milioane de lei pe cele două piețe de acțiuni, Banca Transilvania și OMV Petrom aflându-se în fruntea celor mai tranzacționate companii.

Rezultatele au fost înregistrate înainte ca președintele Nicușor Dan să anunțe noul premier desemnat, decizie așteptată după consultările de luni de la Palatul Cotroceni.

Creșterile au fost consistente pe mai multe acțiuni importante: Cris-Tim a urcat cu 15%, One United Properties cu 9%, BRD cu 7,08%, Transgaz cu 6,83%, Romgaz cu 6,52%, iar Banca Transilvania a avansat cu 2,88%.

Cele mai bune evoluţii au fost înregistrate de acţiunile Cris-Tim Family Holding (+14,74%), One United Properties (+9,36%) şi Energopetrol (+7,65%).

Pe de altă parte, cele mai importante scăderi au fost consemnate de acţiunile Bittnet Systems (-11,36%), Electroaparataj (-6%) şi Roca Industry Holdingrock1 (-3,77%).

România evită retrogradarea la „junk”: S&P păstrează ratingul „BBB-”, dar perspectiva rămâne negativă. Ce riscuri au rămas

România își păstrează ratingul la "BBB-", cu perspectivă negativă, ultima treaptă recomandată pentru investiții. După o săptămână de discuții cu oficialii de la noi, agenția de rating Standard & Poor's a publicat vineri seară raportul de rating al țării.

Este a treia evaluare și ultima din acest an, după ce experții de la Moodys și Fitch - celelalte agenții de rating - s-au pronunțat în aceeași manieră.

„România își menține traiectoria de consolidare fiscală în 2026, deși, după moțiunea de cenzură din luna mai, nu s-a ajuns încă la un acord pentru formarea unui nou guvern.” Este concluzia care deschide raportul Standard&Poor's. Un alt plus este deblocarea - în proporție de peste 90% - a banilor din PNRR, prin legile adoptate până în luna septembrie.

„În același timp, până în septembrie, peste 90% din fondurile prevăzute pentru România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) au fost deblocate prin măsuri legislative adoptate punctual”, precizează S&P.

Însă agenția de rating avertizează că ar putea scădea ratingul României dacă procesul îndelungat de formare a guvernului ar pune în pericol reducerea deficitului în 2027 și 2028. Iar riscurile sunt mari: dobânzi mari sau încrederea scăzută a investitorilor, printre altele.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „Reconfirmă încrederea agențiilor în parcursul execuției bugetare a României în anul 2026. Avem nevoie în primul rând să închidem 2026 în țintele stabilite, așa cum ne-am angajat și să prezentăm un buget care să conțină măsuri credibile pentru 2027”.

Deficitul a coborât în primele 8 luni din acest an cu aproape 27 de miliarde de lei față de aceeași perioadă a anului trecut, a anunțat săptămâna trecută Ministerul Finanțelor. Este vorba despre o reducere de la 4,51% la 2,89%, ca pondere în PIB.

Și celelalte două mari agenții de rating care au evaluat țara noastră în acest an, Fitch și Moody's, au menținut ratingul României, cu perspectivă negativă. Asta înseamnă că țara noastră încă este considerată sigură pentru investiții. Analiștii atrag atenția că instabilitatea politică ar putea atrage o nouă evaluare, neprogramată.

Dragoș Cabat, economist: „Există riscul foarte mare ca una din celelalte două agenții să revizuiască și ea destul de rapid ratingul de țară, având în vedere perspectiva aceasta negativă, scăderea ratingului de țară înseamnă că dobânzile vor exploda”.