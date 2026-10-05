Bursa de Valori a deschis pe „verde” înainte de consultările de la Cotroceni

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Indicele BET AeRO, care include 20 de companii reprezentative de pe piaţa AeRO, înregistra o creştere de 0,65%.

Indicele BET-FI al fondurilor de investiţii a consemnat o creştere de 0,78%, în timp ce BET-NG, indicele celor zece companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, a urcat cu 2,81%.

Totodată, indicele BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, s-a apreciat cu 2,41%, iar indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii, era pe plus cu 2,15%.

Indicele principal BET, care reflectă evoluţia celor mai lichide 20 de companii listate, a urcat cu 2,50%, iar indicele BET-Plus, care urmăreşte evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, a crescut cu 2,46%, scrie Agerpres.

Acțiunile cu cele mai mari creșteri

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor erau înregistrate de Cris-Tim Family Holding (+8,55%), Rompetrol Rafinare (+5,47%) şi One United Properties (+5,18%).

Pe de altă parte, cele mai importante scăderi au fost consemnate de Purcari Wineries Public Company Limited (-4,76%), Altur (-3,62%) şi Aquila Part Prod Com (-2,42%).

Cele mai mari rulaje pe Piaţa Reglementată au fost înregistrate de Banca Transilvania, cu 2,46 milioane de lei, Romgaz, cu 2,44 milioane de lei, şi Fondul Deschis de Investiţii ETF BET Patria-Tradeville, cu 2,01 milioane de lei.

În funcţie de volumul de acţiuni tranzacţionate, cele mai active companii au fost OMV Petrom, cu 945.935 de acţiuni, Rompetrol Rafinare, cu 511.401 de acţiuni, şi Romgaz, cu 140.367 de acţiuni.

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat din nou partidele parlamentare la consultări, la Palatul Cotroceni, în vederea desemnării unui nou premier şi a precizat că va face un anunţ luni seară.

Este aşteptat numele celui de-al patrulea premier desemnat în ultimele cinci luni de criză politică, asta după ce după ce Eugen Tomac, Adrian Veştea şi Siegfried Mureşan nu au reuşit să întrunească o majoritate. Sunt deja îndeplinite condiţiile declanşării alegerilor anticipate, dar preşedintele nu le consideră o soluţie, în ciuda faptului că mai multe partide le solicită.

Ratingul de țară, menținut, dar perspectiva rămâne negativă

S&P a confirmat ratingul suveran al României la nivelul BBB-/A-3 (investment grade), menținând totodată perspectiva negativă. Această menținere este o veste importantă pentru piețele financiare, asigurând accesul României la împrumuturi în condiții rezonabile, dar semnalele de alarmă trase de analiștii internaționali nu pot fi ignorate.

Potrivit S&P, perspectiva negativă reflectă riscurile ridicate legate de consolidarea finanțelor publice și de eforturile de diminuare a deficitelor externe ale României.

Mai mult, agenția de rating atrage atenția asupra vulnerabilităților structurale ale economiei românești.

S&P subliniază sensibilitatea țării la eventualele schimbări în încrederea investitorilor străini, având în vedere nevoile semnificative de finanțare externă și ponderea ridicată a datoriei guvernamentale deținute de investitorii nerezidenți.

Orice șoc pe piețele globale sau o pierdere a încrederii în capacitatea Guvernului de a țuce sub control deficitul ar putea duce la o scumpire drastică a costurilor de împrumut pentru statul român.