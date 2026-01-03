ANAF anulează datoriile la buget pentru numeroși români. Vezi dacă te încadrezi în plafon

ANAF va anula și în acest an datoriile la buget atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice, dacă respectivele creanțe fiscale restante erau mai mici de 40 de lei la data de 31 decembrie 2025.

Autoritățile au început și în acest an să anuleze creanțele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2025, dacă acestea sunt mai mici de 40 lei, anunță Profit.

Procedura este derulată conform Codului de Procedură Fiscală și se aplică în fiecare an, atât pentru creanțele fiscale restante administrate de organul fiscal central (ANAF), cât și pentru cele administrate de autorități locale. Măsura vizează atât persoane fizice, cât și firme.

În cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărâre, autoritățile pot stabili plafonul creanțelor fiscale care pot fi anulate, fără a depăși însă limita de 40 lei.

Impozitele actuale, stabilite la nivelul anului 2015

Pe de altă parte, de la 1 ianuarie acest an au fost introduse sau majorate unele taxe și impozite. De exemplu, impozitele pe locuințe au crescut puternic din acest an, cu 79,5%.

Astfel, pentru un apartament de trei camere din București pentru care impozitul a fost anul trecut de 198 de lei, anul acesta proprietarul va datora 355 de lei.

Acest mecanism se va aplica până la trecerea la impozitarea la valoarea de piață, mecanism care a fost amânat din cauza timpului prea scurt pentru implementare. Este prevăzută actualizarea valorilor impozabile din Codul Fiscal de 2,68 ori, indiferent de tipul clădirii (cadre de beton, lemn, etc). Valorile prevăzute acum de Codul Fiscal sunt cele din 2015, dar între timp au fost actualizate cu inflația.

