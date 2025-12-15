Datoria externă a României a depășit 225 de miliarde de euro. Cât a crescut în primele zece luni din 2025

Datoria externă totală a României a continuat să crească accelerat în 2025, ajungând la peste 225 de miliarde de euro la finalul lunii octombrie.

Datele publicate de Banca Naţională a României arată atât o majorare consistentă a datoriei pe termen lung, cât și un deficit mai mare al contului curent, în pofida unui excedent mai ridicat al balanței serviciilor.

Datoria externă totală a României a crescut, în perioada ianuarie – octombrie 2025, cu 22,078 miliarde euro, până la nivelul de 225,588 miliarde euro, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României, arată news.ro.

„În perioada ianuarie - octombrie 2025, datoria externă totală a crescut cu 22,078 miliarde euro, până la 225,588 miliarde euro. În structură: datoria externă pe termen lung a însumat 177,617 miliarde euro la 31 octombrie 2025 (78,7% din totalul datoriei externe), în creştere cu 13,6% faţă de 31 decembrie 2024; datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 octombrie 2025 nivelul de 47,971 miliarde euro (21,3% din totalul datoriei externe), în creştere cu 1,7% faţă de 31 decembrie 2024”, arată datele BNR.

În acelaşi interval, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 24,636 miliarde euro, mai mare faţă de deficitul de 23,644 miliarde euro consemnat în perioada ianuarie – octombrie 2024.

Analiza structurii deficitului arată evoluţii mixte: balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 51 milioane euro, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 560 milioane euro, balanţa veniturilor primare a consemnat un deficit mai mare cu 807 milioane euro, iar balanţa veniturilor secundare a avut o contribuţie negativă de 694 milioane euro.

Indicatori de sustenabilitate

În ceea ce priveşte investiţiile străine directe, nerezidenţii au investit în România 7,237 miliarde euro în primele zece luni din 2025, în creştere faţă de 5,625 miliarde euro în aceeaşi perioadă a anului trecut. Din această sumă, participaţiile la capital, inclusiv profitul reinvestit estimat, au însumat 4,967 miliarde euro, iar creditele intragrup au avut o valoare netă de 2,270 miliarde euro.

Indicatorii de sustenabilitate ai datoriei externe arată, însă, o anumită îmbunătăţire. Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost de 17,1% în perioada ianuarie – octombrie 2025, în scădere faţă de 21,5% în anul 2024.

Totodată, gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii era, la 31 octombrie 2025, de 6 luni, comparativ cu 5,7 luni la 31 decembrie 2024. Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare ale BNR a ajuns la 105,2%, faţă de 103,6% la finalul anului trecut.

