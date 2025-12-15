Datoria externă a României a depășit 225 de miliarde de euro. Cât a crescut în primele zece luni din 2025

Stiri Economice
15-12-2025 | 15:15
oameni pe strada
Shutterstock

Datoria externă totală a României a continuat să crească accelerat în 2025, ajungând la peste 225 de miliarde de euro la finalul lunii octombrie.

autor
Mihai Niculescu

Datele publicate de Banca Naţională a României arată atât o majorare consistentă a datoriei pe termen lung, cât și un deficit mai mare al contului curent, în pofida unui excedent mai ridicat al balanței serviciilor.

Datoria externă totală a României a crescut, în perioada ianuarie – octombrie 2025, cu 22,078 miliarde euro, până la nivelul de 225,588 miliarde euro, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României, arată news.ro.

„În perioada ianuarie - octombrie 2025, datoria externă totală a crescut cu 22,078 miliarde euro, până la 225,588 miliarde euro. În structură: datoria externă pe termen lung a însumat 177,617 miliarde euro la 31 octombrie 2025 (78,7% din totalul datoriei externe), în creştere cu 13,6% faţă de 31 decembrie 2024; datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 octombrie 2025 nivelul de 47,971 miliarde euro (21,3% din totalul datoriei externe), în creştere cu 1,7% faţă de 31 decembrie 2024”, arată datele BNR.

În acelaşi interval, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 24,636 miliarde euro, mai mare faţă de deficitul de 23,644 miliarde euro consemnat în perioada ianuarie – octombrie 2024.

Citește și
datorie externă
Banca Națională: Datoria externă a scăzut în ianuarie, dar rămâne peste 200 miliarde euro

Analiza structurii deficitului arată evoluţii mixte: balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 51 milioane euro, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 560 milioane euro, balanţa veniturilor primare a consemnat un deficit mai mare cu 807 milioane euro, iar balanţa veniturilor secundare a avut o contribuţie negativă de 694 milioane euro.

Indicatori de sustenabilitate

În ceea ce priveşte investiţiile străine directe, nerezidenţii au investit în România 7,237 miliarde euro în primele zece luni din 2025, în creştere faţă de 5,625 miliarde euro în aceeaşi perioadă a anului trecut. Din această sumă, participaţiile la capital, inclusiv profitul reinvestit estimat, au însumat 4,967 miliarde euro, iar creditele intragrup au avut o valoare netă de 2,270 miliarde euro.

Indicatorii de sustenabilitate ai datoriei externe arată, însă, o anumită îmbunătăţire. Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost de 17,1% în perioada ianuarie – octombrie 2025, în scădere faţă de 21,5% în anul 2024.

Totodată, gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii era, la 31 octombrie 2025, de 6 luni, comparativ cu 5,7 luni la 31 decembrie 2024. Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare ale BNR a ajuns la 105,2%, faţă de 103,6% la finalul anului trecut.

Sursa: News.ro

Etichete: romania, datorie externa, datorii, deficit,

Dată publicare: 15-12-2025 15:11

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și acum face: „Nu voi regreta!”
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și acum face: „Nu voi regreta!”
Citește și...
Datoria externă a României a crescut la peste 205 miliarde euro în primul trimestru din 2025
Stiri Economice
Datoria externă a României a crescut la peste 205 miliarde euro în primul trimestru din 2025

Datoria externă totală a României a crescut cu 514 milioane euro, până la 205,407 miliarde euro, în perioada ianuarie - martie, arată datele Băncii Naţionale a României (BNR).

Banca Națională: Datoria externă a scăzut în ianuarie, dar rămâne peste 200 miliarde euro
Stiri Economice
Banca Națională: Datoria externă a scăzut în ianuarie, dar rămâne peste 200 miliarde euro

Datoria externă totală a României a scăzut în ianuarie cu 1,632 miliarde euro, până la 201,943 miliarde euro, faţă de finalul lunii decembrie 2024 (203,575 mliarde euro), arată datele Băncii Naţionale a României (BNR).

Datoria externă a României a cescut cu peste 10 miliarde de euro în primele șapte luni ale anului. La cât a ajuns
Stiri Economice
Datoria externă a României a cescut cu peste 10 miliarde de euro în primele șapte luni ale anului. La cât a ajuns

Datoria externă totală a României a crescut în primele şapte luni cu 10,247 miliarde euro, până la 180,33 miliarde euro, de la 170,083 miliarde euro la 31 decembrie 2023, arată datele Băncii Naţionale a României (BNR).

Crește datoria externă. Câți bani trebuie să returneze România
Stiri Economice
Crește datoria externă. Câți bani trebuie să returneze România

În perioada ianuarie - iunie 2024, datoria externă totală a României a crescut cu 6,774 miliarde euro, până la 176,857 miliarde euro, de la 170,083 miliarde euro la 31 decembrie 2023, arată datele Băncii Naţionale a României (BNR).

Fitch a retrogradat ratingul Ucrainei la nivelul C. Potrivit agenției, a început un „proces similar cu falimentul”
Stiri externe
Fitch a retrogradat ratingul Ucrainei la nivelul C. Potrivit agenției, a început un „proces similar cu falimentul”

Agenția internațională de rating Fitch a retrogradat ratingul valutar al Ucrainei după ce țara a acceptat să-și restructureze datoria externă de 20 de miliarde de dolari.

Recomandări
LIVE ACUM: Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul
Stiri Politice
LIVE ACUM: Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul

Moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie şi intitulată ”România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare” este dezbătută şi votată astăzi în plenul celor două camere ale Parlamentului.

Negociatorii americani s-au lovit de refuzul lui Zelenski în noile negocieri. Cu ce tot insistă SUA asupra Ucrainei
Stiri actuale
Negociatorii americani s-au lovit de refuzul lui Zelenski în noile negocieri. Cu ce tot insistă SUA asupra Ucrainei

Volodimir Zelenski şi trimişii americani negociază luni la Berlin, pentru a doua zi consecutiv, Kievul sperând să convingă Washingtonul că trebuie să intervină un armistiţiu în Ucraina fără concesii teritoriale prealabile faţă de Rusia.

Vremea se strică înainte de Crăciun. Meteorologii anunță ploi și temperaturi scăzute de sărbatori
Vremea
Vremea se strică înainte de Crăciun. Meteorologii anunță ploi și temperaturi scăzute de sărbatori

Regimul termic va avea un trend ascendent în cursul acestei săptămâni, în aproape toată ţara, cu valori termice maxime ce se vor oscila în jurul a 13-14 grade.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 15 Decembrie 2025

47:53

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Decembrie 2025

01:45:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 28

43:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28