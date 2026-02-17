„Faceţi publice dosarele. Ei le ţin ascunse”, a declarat fosta secretară de stat americană pentru BBC, la Berlin, unde a participat la Forumul Mondial anual.

Casa Albă a insistat că, prin publicarea dosarelor, a făcut „mai mult pentru victime decât au făcut vreodată democraţii”.

Când a fost întrebată dacă Andrew Mountbatten-Windsor ar trebui să se prezinte în faţa unei comisii a Congresului, Hillary Clinton a răspuns: „Cred că toţi cei cărora li se cere să depună mărturie ar trebui să o facă”.

Apariţia în dosare nu este un indiciu de comitere a unei fapte ilegale. Andrew a negat întotdeauna orice faptă ilegală.

Departamentul de Justiţie a publicat milioane de documente

Milioane de dosare noi referitoare la Epstein au fost făcute publice de Departamentul de Justiţie al SUA la începutul acestei luni, după ce Congresul a adoptat o lege care obliga agenţia să facă publice materialele referitoare la anchetele privind cazul Epstein.

Departamentul de Justiţie (DoJ) a declarat că a făcut publice toate dosarele cerute de Legea privind transparenţa dosarelor Epstein, dar legislatorii au susţinut că publicarea acestora este insuficientă. Reprezentantul republican din Kentucky, Thomas Massie, care a co-redactat legea, a solicitat DoJ să facă publice şi notele interne care prezintă deciziile anterioare privind punerea sub acuzare a lui Epstein şi a asociaţilor săi.

Epstein a murit într-o celulă din închisoarea din New York pe 10 august 2019, în timp ce aştepta, fără posibilitatea de a fi eliberat pe cauţiune, procesul său pentru acuzaţii de trafic sexual. Acest lucru s-a întâmplat la mai bine de un deceniu după condamnarea sa pentru solicitare de prostituţie de la o minoră, fapt pentru care a fost înregistrat ca infractor sexual.

Prinţul Andrew şi soţii Clinton, chemaţi să depună mărturie

Andrew, fostul prinţ, s-a confruntat cu o presiune crescândă din partea oficialilor americani şi a familiei acuzatoarei sale proeminente, Virginia Giuffre, pentru a depune mărturie în faţa Comitetului de Supraveghere cu privire la legăturile sale cu Epstein. Andrew a negat în repetate rânduri orice faptă ilegală şi a ajuns la o înţelegere extrajudiciară cu Giuffre în 2022, care nu conţinea nicio recunoaştere a răspunderii. Giuffre s-a sinucis în 2025.

Soţii Clinton urmează să se prezinte în faţa comisiei. Bill Clinton va apărea pe 27 februarie, iar Hillary Clinton va apărea cu o zi înainte.

Un vot planificat pentru a-i acuza pe soţii Clinton de sfidarea Congresului a fost amânat după ce cei doi au acceptat să depună mărturie. Va fi pentru prima dată când un fost preşedinte american depune mărturie în faţa unei comisii a Congresului de la Gerald Ford, în 1983.