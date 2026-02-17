„Faceţi publice dosarele. Ei le ţin ascunse”, a declarat fosta secretară de stat americană pentru BBC, la Berlin, unde a participat la Forumul Mondial anual.

Casa Albă a insistat că, prin publicarea dosarelor, a făcut „mai mult pentru victime decât au făcut vreodată democraţii”.

Când a fost întrebată dacă Andrew Mountbatten-Windsor ar trebui să se prezinte în faţa unei comisii a Congresului, Hillary Clinton a răspuns: „Cred că toţi cei cărora li se cere să depună mărturie ar trebui să o facă”.

Apariţia în dosare nu este un indiciu de comitere a unei fapte ilegale. Andrew a negat întotdeauna orice faptă ilegală.

Citește și
Italia recrutează viitori „agenți 007”. Serviciile secrete caută absolvenți în IT, inginerie și științe umaniste
Italia recrutează viitori „agenți 007”. Serviciile secrete caută absolvenți în IT, inginerie și științe umaniste

Departamentul de Justiţie a publicat milioane de documente

Milioane de dosare noi referitoare la Epstein au fost făcute publice de Departamentul de Justiţie al SUA la începutul acestei luni, după ce Congresul a adoptat o lege care obliga agenţia să facă publice materialele referitoare la anchetele privind cazul Epstein.

Departamentul de Justiţie (DoJ) a declarat că a făcut publice toate dosarele cerute de Legea privind transparenţa dosarelor Epstein, dar legislatorii au susţinut că publicarea acestora este insuficientă. Reprezentantul republican din Kentucky, Thomas Massie, care a co-redactat legea, a solicitat DoJ să facă publice şi notele interne care prezintă deciziile anterioare privind punerea sub acuzare a lui Epstein şi a asociaţilor săi.

Epstein a murit într-o celulă din închisoarea din New York pe 10 august 2019, în timp ce aştepta, fără posibilitatea de a fi eliberat pe cauţiune, procesul său pentru acuzaţii de trafic sexual. Acest lucru s-a întâmplat la mai bine de un deceniu după condamnarea sa pentru solicitare de prostituţie de la o minoră, fapt pentru care a fost înregistrat ca infractor sexual.

Prinţul Andrew şi soţii Clinton, chemaţi să depună mărturie

Andrew, fostul prinţ, s-a confruntat cu o presiune crescândă din partea oficialilor americani şi a familiei acuzatoarei sale proeminente, Virginia Giuffre, pentru a depune mărturie în faţa Comitetului de Supraveghere cu privire la legăturile sale cu Epstein. Andrew a negat în repetate rânduri orice faptă ilegală şi a ajuns la o înţelegere extrajudiciară cu Giuffre în 2022, care nu conţinea nicio recunoaştere a răspunderii. Giuffre s-a sinucis în 2025.

Soţii Clinton urmează să se prezinte în faţa comisiei. Bill Clinton va apărea pe 27 februarie, iar Hillary Clinton va apărea cu o zi înainte.

Un vot planificat pentru a-i acuza pe soţii Clinton de sfidarea Congresului a fost amânat după ce cei doi au acceptat să depună mărturie. Va fi pentru prima dată când un fost preşedinte american depune mărturie în faţa unei comisii a Congresului de la Gerald Ford, în 1983.