Potrivit Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, românii au cheltuit pentru acest tip de divertisment peste 18 miliarde de lei. În luna ianuarie, conform INS, rata inflației a fost de 9,6.

Românii cheltuiesc miliarde pe jocuri de noroc

Institutul Național de Statistică a inclus în calculul inflației din ianuarie și biletele la loto ori la pariuri sportive. Prețul acestora a crescut cu 2,6% față de sfârșitul anului trecut.

Corespondent PROTV: „Doar la ultima extragere Loto, cea de duminică, românii au cheltuit aproximativ 12 milioane de lei, adică aproape două milioane și jumătate de euro. Au fost jucate peste un milion de bilete, iar numărul variantelor a fost de două ori mai mare. De altfel, interesul pentru loto crește odată cu valoarea premiilor. Deși marele câștig la 6 din 49 s-a dat chiar joi, la Joker peste 10 milioane de euro sunt puși în joc.”

Românii au dat mulți bani și pe pariurile sportive, 915 milioane de lei numai anul trecut, conform datelor Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Cifrele oficiale arată că tot anul trecut am cheltuit 11,5 miliarde de lei pe jocuri de noroc în mediul online și aproape 5,8 miliarde de lei pe aparate de tip slot-machine.

Doar în prima jumătate a lui 2025, pasionații au cheltuit peste 5,5 miliarde de lei, o sumă comparabilă cu bugetul însumat al Ministerului Justiției și al Ministerului Culturii.

Jocurile de noroc afectează familiile cu venituri mici

Adrian Asoltanie – economist: „Cumva și într-un context de sărăcie și de lipsă de educație, speră că vor găsi în jocurile de noroc soluția ieșirii din situația grea. O să vezi case de pariuri sau cazinouri în cele mai sărace cartiere. Adică oamenii cu resursele cele mai puține speră să-și rezolve situația financiară din noroc, de cele mai multe ori banii jucați sunt bani absolut necesari, joacă banii de chirie până plătesc chiria, joacă banii de facturi până plătesc facturile, ei riscă niște bani absolut necesari.”

Românii cheltuiesc online la jocurile de noroc 3,1% din cifra care se joacă pe plan mondial, în condițiile în care economia noastră reprezintă doar 0,33% din economia globală. Altfel spus, suntem de 10 ori mai activi la jocurile de noroc decât în a crea valoare economică.