Reacția șefului INS după ce Marcel Ciolacu a acuzat o „grosolană manipulare” a situației economice

Tudorel Andrei, președintele INS, a reacționat la critici privind statistica oficială, explicând într-o opinie pentru HotNews.ro că revizuirile României sunt medii comparativ cu alte țări din UE, unde datele sunt ajustate pe baza agregării statistice.

Mihaela Ivăncică

„În anul 2025, comparativ cu anul 2024, Produsul intern brut s-a majorat cu 0,6%”, a precizat Institutul Național de Statistică. 

Controverse politice și acuzații de manipulare

„Au coafat, după doi ani, datele din 2024, transformând creşterea economică în recesiune doar ca să încerce să estompeze dezastrul economic din mandatul lui Bolojan! Acestea este cea mai grosolană manipulare a statisticii ce demonstrează disperarea actualului premier, după ce scăderea economiei din ultimul trimestru, de aproape 2%, este de patru ori mai mare decât aşteptările tuturor analiştilor”, a spus, la scurt timp, Marcel Ciolacu, într-o postare de Facebook. 

Tudorel Andrei a explicat argumentele sale într-o opinie pentru HotNews.ro.

Controversa legată de comunicatul de presă nr. 37 din 13 februarie 2026 apare la câteva luni după ce România a devenit membră în Grupul pentru Statistică și Guvernanță Statistică al OCDE și la începutul anului în care va reprezenta, pentru a doua oară în 10 ani, țara în Comisia de Statistică a ONU, pentru următorii patru ani.

Statistica oficială

Statistica oficială este un pilon esențial al democrației, iar statul trebuie să o susțină. Totuși, profesia de statistician în sectorul public devine tot mai puțin atractivă pentru tineri, din cauza salariilor reduse, deși pregătirea necesară implică cunoștințe complexe de matematică, informatică și economie. INS produce indicatori fundamentali pentru România, iar datele transmise internațional influențează semnificativ mediul de afaceri și deciziile politice.

Evaluarea economiei doar pe baza datelor ajustate sezonier poate oferi o imagine incompletă, mai ales într-o economie afectată puternic de factori sezonieri. Ratele de creștere calculate pe seria brută pentru perioada 2024–2025 permit evidențierea unor particularități ale dinamicii economice actuale și oferă o perspectivă mai clară asupra evoluției reale a economiei naționale.

