Astfel, pasionații de lectură se vor bucura de volume care nu ajung pe rafturi din cauza finanțării precare, spun bibliotecarii.

10, 20 sau 50 de lei - atât costă un gest care poate aduce o carte nouă pe rafturile Bibliotecii Centrale Universitare din Iași. Patru stații mobile la care se pot face donații direct cu cardul sau telefonul au fost instalate în mai multe sedii ale instituției.

Proiectul aparține Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Cosmin Brânză, director platforma fiideajutor.ro: Acest sprijin în zona educației este firesc pentru noi și sperăm să contribuim substanțial la îmbogățirea fondului de carte pentru bibliotecă, toate fondurile vor merge către fundația BCU prin care se vor achiziționa titluri noi în fiecare an.

Banii veniți anual de la bugetul public pentru înnoirea fondului de carte sunt insuficienți, susțin reprezentanții bibliotecii.

Ioan Milică, director BCU Iași: Subfinanțarea cronică pentru achiziția de carte nouă ne obligă să achiziționăm doar 500 de cărți pe an, 543 exact. Este infim în raport cu faptul că aici se afla 2,5 milioane de publicații. Iar dacă ar fi să înnoim tot acest fond ar dura 5 mii de ani.

Proiectul se va desfășura și în anii următori, spun inițiatorii.