În Sănătate, Educație, Apărare și Siguranță publică, economiile făcute nu vor afecta salariile specialiștilor.

Guvernul speră să facă o economie de trei miliarde de lei la buget, anul acesta.

La capătul unei ședințe de trei ore, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz și Kelemen Hunor s-au pus de acord privind forma finală a reformei administrației.

Guvernul nu-și va angaja răspunderea, ci va adopta măsurile care vizează instituțiile locale și centrale prin Ordonanțe de Urgență.

Ilie Bolojan a fost de acord să fie făcute unele modificări la nivel central. La Sănătate se renunță la tăierea cu 10 procente a cheltuielilor făcute cu personalul spitalelor publice și cu serviciile de ambulanță.

Chiar și așa, Ministerul Sănătății urmează să facă o reclasificare a spitalelor și să introducă criterii de performanță.

La Educație s-a făcut o concesie pentru mediul universitar. Rectorii nu vor mai fi nevoiți să taie cheltuielile până la finalul lunii iunie, așa cum sunt obligate celelalte autorități locale și centrale.

Coaliția a decis că au timp să-și regleze situația financiară până la startul noului an universitar, mai exact 1 octombrie.

Vestea e și mai bună pentru profesorii din școli și licee, care scapă definitiv de tăieri.

Se renunță la tăieri de cheltuieli și la Apărare și Ordine Publică, unde reducerile vor fi suplinite de creșterea vârstei de pensionare.

Instituțiile centrale care au făcut deja reduceri înainte de adoptarea Ordonanței vor fi obligate să facă economii suplimentare dacă mai e necesar, până ajung la 10 procente.

La cererea UDMR se modifică și impozitele locale pentru unele categorii. Mai exact: Pentru clădirile vechi de peste 50 de ani, se va aplica o reducere de 25%, iar persoanele cu handicap vor beneficia de o micșorare cu 50% a impozitului pentru prima locuință și pentru prima mașină, cu o capacitate cilindrică de până la 1.600 centimetri cubi.

Pentru cei care se încadrează la aceste categorii și au apucat deja să plătească, Guvernul vine cu două variante: fie plătitorul face o cerere la primărie și primește înapoi diferența, fie i se va scădea din valoarea impozitului pe care îl va avea de plătit anul viitor.

Ordonanțele de Urgență urmează să fie adoptate de Guvern cel mai devreme săptămâna aceasta.