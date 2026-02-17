În filmările făcute de martori se observă cum unul dintre suspecți, înarmat cu o macetă, aleargă furios după un rival.

În alte secvențe, un tânăr este pus la pământ și lovit cu pumnii și picioarele. Trecătorii au sunat la 112, iar polițiștii i-au despărțit cu greu pe bătăuși.

Un bărbat a ajuns la spital cu răni. Patru dintre indivizi au fost reținuți aseară pentru tulburarea liniștii și ordinii publice, dar și pentru loviri și alte violențe. Suspecții vor fi prezentați astăzi instanței cu propunere de arestare preventivă.

Mihaela Ardelean, purtator de cuvant IPJMM: Din primele verificări efectuate de polițiști la fața locului a reieșit faptul că cinci bărbați cu vârste cuprinse între 20 și 40 ani s-ar fi agresat fizic reciproc.