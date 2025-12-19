Terapia hormonală la menopauză a fost declarată sigură după 30 de ani de avertismente. Ce spun medicii

Doctor de bine
19-12-2025 | 10:12
×
Codul embed a fost copiat

Tratamentele de substituție hormonală destinate femeilor la menopauză nu au riscuri asociate, este concluzia ultimelor studii științifice.

autor
Mihaela Bilic

Agenția americană pentru medicamente a dat undă verde pentru tratamentul de substituție hormonală în menopauză, după 30 de ani în care s-a vorbit doar despre riscurile și complicațiile acestei terapii.

Dr. Marty Makary, comisar FDA: „Ne pare rău că v-am speriat, substituția hormonală nu crește riscul de boli cardiovasculare, atac cerebral, cancer de sân, demență și Alzheimer, din contră, vă schimbă viața în bine și chiar vă salvează viața".

FDA-ul și-a schimbat atitudinea cu 180° și a anunțat că renunță la avertizările care au ținut femeile departe de acest tratament, considerat acum „life-changing" și „life-saving". După vaccinuri și antibiotice, nu există un alt tratament care să îmbunătățească sănătatea femeilor la nivel de populație mai bun decât terapia de substituție hormonală, a spus Makary.

Ce trebuie să facă firmele producătoare

Schimbarea de atitudine este surprinzătoare, dacă până acum se recomandau cele mai mici doze de hormoni pentru o perioadă cât mai scurtă, în prezent femeile sunt sfătuite să facă substituție hormonală timp îndelungat.

Citește și
cuplu
Medic: Pentru a trăi mult, avem nevoie de hormoni, pentru că sunt seva vieții. ”Există mituri și temeri nejustificate”

Firmele producătoare de hormoni vor trebui să schimbe prospectul medicamentelor, să elimine avertizările care generau frică și să includă noile recomandări, care încurajează pacientele. După 20 de ani în care prospectele hormonale au fost mai degrabă sperietoare, este timpul că ele să fie revizuite pe baza dovezilor științifice.

Există receptori pentru estrogen în multe celule, de la inimă și creier până la piele și oase, deci e normal ca tot organismul să fie afectat când scade sinteza de estrogen. Sănătatea și calitatea vieții femeilor depind de estrogen, iar dacă corpul nostru nu-l mai produce, trebuie adus din exterior. Cu 10-15 ani înainte de a intra la menopauză, hormonii încep să scadă, deci vorbim și despre substituție hormonală și despre suplimentare hormonală.

În octombrie 2025 într-un interviu la CNN, comisarul FDA dr. Marty Makary declara în legătură cu tratamentul hormonal pentru menopauză: „Este o adevărată tragedie ce s-a întâmplat în ultimii ani, este probabil cea mai mare greșeală din medicina modernă, care a avut ca rezultat excluderea/privarea a 50 milioane de femei de la un tratament incredibil”.

Sezonul de schi a început la Transalpina–Voineasa. Două pârtii sunt deschise la cota 1850. Care e prețul

Sursa: Pro TV

Etichete: femeie, doctor de bine, menopauza,

Dată publicare: 19-12-2025 10:12

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
Afecțiunea tot mai răspândită în rândul tinerelor. Medicii avertizează: „Boala nu mai este doar a femeilor de vârsta a treia”
Stiri Sanatate
Afecțiunea tot mai răspândită în rândul tinerelor. Medicii avertizează: „Boala nu mai este doar a femeilor de vârsta a treia”

Osteoporoza apare de obicei la femei după menopauză, totuși, cazurile în rândul femeilor tinere sunt în creștere, ceea ce face ca tratamentul acestei boli cronice să înceapă tot mai devreme.

Medic: Pentru a trăi mult, avem nevoie de hormoni, pentru că sunt seva vieții. ”Există mituri și temeri nejustificate”
Stiri Sanatate
Medic: Pentru a trăi mult, avem nevoie de hormoni, pentru că sunt seva vieții. ”Există mituri și temeri nejustificate”

Dr. Alina Dascălu, medic primar obstetrică ginecologie, a declarat că menopauza cumva are legătură cu longevitatea, pentru că trăim foarte mult timp în menopauză, dar, pentru a fi longeviv, este nevoie de hormoni.

Protecția vaselor de sânge se pierde la menopauză, dar există tratamente generale care se aplică și acestora
Doctor de bine
Protecția vaselor de sânge se pierde la menopauză, dar există tratamente generale care se aplică și acestora

Odată cu menopauza, vasele de sânge nu mai au protecția naturală. Tratamentele hormonale acționează și la nivelul acestora.

(P) Menopauza: o discuție sinceră despre feminitate
Promo
(P) Menopauza: o discuție sinceră despre feminitate

Menopauza poate fi o perioadă înfloritoare în viaţa noastră, a femeilor!

Hormonii previn îmbătrânirea vaselor, dar dispar la menopauză. Sfatul medicului ginecolog Anca Sultan
Doctor de bine
Hormonii previn îmbătrânirea vaselor, dar dispar la menopauză. Sfatul medicului ginecolog Anca Sultan

Hormonul estrogen previne îmbătrânirea vaselor de sânge. Odată ce dispare, la menopauză de exemplu, crește exponențial riscul accidentului vascular. Ne explică medicul specialist ginecolog, Anca Sultan.

Recomandări
UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar planul privind activele rusești a eșuat
Stiri externe
UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar planul privind activele rusești a eșuat

Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord pentru a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, după ce nu au reuşit să se pună de acord asupra utilizării activelor ruseşti îngheţate, transmite BBC.

Nicușor Dan, despre greșelile coaliției: „Da, păi să-i încurajăm că nu avem alternative”. Ce aşteptări are pentru anul viitor
Stiri Politice
Nicușor Dan, despre greșelile coaliției: „Da, păi să-i încurajăm că nu avem alternative”. Ce aşteptări are pentru anul viitor

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri, că este un lucru lăudabil că cele patru partide au fost dispuse să preia guvernarea României într-un moment în care ţara era într-o poziţie vulnerabilă, cu risc de retrogradare de către agenţiile de rating.

Congresul SUA a blocat planul lui Trump de reducere a trupelor americane din Europa. Proiectul Pentagonului, împiedicat
Stiri externe
Congresul SUA a blocat planul lui Trump de reducere a trupelor americane din Europa. Proiectul Pentagonului, împiedicat

Congresul american a adoptat miercuri strategia sa de apărare pentru 2026, reafirmându-și sprijinul pentru alianțele SUA în Europa, contrar semnalelor recente transmise de președintele Donald Trump și administrația sa, informează AFP.

Top citite
1 colinde
Shutterstock
Stiri Diverse
Când se merge cu colindul. Ce spune tradiția și care sunt obiceiurile
2 salata boeuf ornată
Shutterstock
Stiri Diverse
Reţeta originală de salată boeuf cu carne de vită pentru masa de Crăciun. Trucul folosit de gospodinele experimentate
3 dominic fritz
Facebook/Dominic Fritz
Stiri Politice
Dominic Fritz a devenit, oficial, cetățean român: „Mulțumesc, România, pentru brațele tale deschise”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 18 Decembrie 2025

46:21

Alt Text!
La Măruță
18 Decembrie 2025

01:34:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Decembrie 2025

01:44:50

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28