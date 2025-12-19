Terapia hormonală la menopauză a fost declarată sigură după 30 de ani de avertismente. Ce spun medicii

Tratamentele de substituție hormonală destinate femeilor la menopauză nu au riscuri asociate, este concluzia ultimelor studii științifice.

Agenția americană pentru medicamente a dat undă verde pentru tratamentul de substituție hormonală în menopauză, după 30 de ani în care s-a vorbit doar despre riscurile și complicațiile acestei terapii.

Dr. Marty Makary, comisar FDA: „Ne pare rău că v-am speriat, substituția hormonală nu crește riscul de boli cardiovasculare, atac cerebral, cancer de sân, demență și Alzheimer, din contră, vă schimbă viața în bine și chiar vă salvează viața".

FDA-ul și-a schimbat atitudinea cu 180° și a anunțat că renunță la avertizările care au ținut femeile departe de acest tratament, considerat acum „life-changing" și „life-saving". După vaccinuri și antibiotice, nu există un alt tratament care să îmbunătățească sănătatea femeilor la nivel de populație mai bun decât terapia de substituție hormonală, a spus Makary.

Ce trebuie să facă firmele producătoare

Schimbarea de atitudine este surprinzătoare, dacă până acum se recomandau cele mai mici doze de hormoni pentru o perioadă cât mai scurtă, în prezent femeile sunt sfătuite să facă substituție hormonală timp îndelungat.

Firmele producătoare de hormoni vor trebui să schimbe prospectul medicamentelor, să elimine avertizările care generau frică și să includă noile recomandări, care încurajează pacientele. După 20 de ani în care prospectele hormonale au fost mai degrabă sperietoare, este timpul că ele să fie revizuite pe baza dovezilor științifice.

Există receptori pentru estrogen în multe celule, de la inimă și creier până la piele și oase, deci e normal ca tot organismul să fie afectat când scade sinteza de estrogen. Sănătatea și calitatea vieții femeilor depind de estrogen, iar dacă corpul nostru nu-l mai produce, trebuie adus din exterior. Cu 10-15 ani înainte de a intra la menopauză, hormonii încep să scadă, deci vorbim și despre substituție hormonală și despre suplimentare hormonală.

În octombrie 2025 într-un interviu la CNN, comisarul FDA dr. Marty Makary declara în legătură cu tratamentul hormonal pentru menopauză: „Este o adevărată tragedie ce s-a întâmplat în ultimii ani, este probabil cea mai mare greșeală din medicina modernă, care a avut ca rezultat excluderea/privarea a 50 milioane de femei de la un tratament incredibil”.

