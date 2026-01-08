Un bărbat care gonea pe străzile din Galați cu o mașină de 100.000 de euro a fost oprit de polițiști. Cum a rămas fără ea

08-01-2026 | 13:54
Un autoturism în valoare de aproximativ 100.000 de euro, căutat de autorităţile italiene, a fost depistat în trafic de poliţiştii rutieri, în localitatea Vameş, la sfârşitul săptămânii trecute, informează, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Galaţi.

Mihaela Ivăncică

Potrivit sursei citate, la data de 4 ianuarie, în jurul orei 23:50, poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier Galaţi au oprit, în localitatea Vameş, un bărbat de 30 de ani, din satul Costi, comuna Vânători, care circula cu viteză peste limita legală.

"În urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că autoturismul condus de acesta, înmatriculat în Italia, figurează cu alertă operativă emisă de autorităţile italiene, valoarea estimată a vehiculului fiind de aproximativ 100.000 de euro. Autoturismul a fost indisponibilizat şi introdus în parcarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi, până la clarificarea situaţiei sale juridice", a transmis IPJ Galaţi.

Conducătorul auto a fost sancţionat contravenţional şi i-a fost reţinut permisul de conducere pentru o perioadă de 90 de zile. De asemenea, acesta a fost testat cu aparatele etilotest şi drugtest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Galaţi, sub coordonarea unui procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lieşti, pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care a fost depistat autoturismul.

masina furata
Mașină de poliție furată în Dolj. Autorul, un bărbat întors recent din străinătate, a fost reținut după 20 km
Tablou de coșmar după ninsorile din țară. Drumuri blocate în cinci județe, sute de familii fără curent și școli închise

Sursa: Agerpres

