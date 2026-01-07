Bacteriile bune din intestin activează vitamina D

07-01-2026
Echilibru în bacteriile intestinale - așa este echilibrat tot organismul. Și bacteriile bune vor vitamina D în cantitate normală, în orice anotimp.

Andreea Groza

Găsim lactobacili în suplimente, dar și în murături preparate doar în sare (fără oțet) ori în borș. Probioticele, care conțin lactobacili, au efecte pozitive asupra vitaminei D și scad inflamația din intestin. Vitamina D influențează bacteriile din intestin și invers - bacteriile bune din intestin influențează absorbția vitaminei D.

Unele bacterii bune au în echipamentul lor enzimele, care activează vitamina D. Vitamina D luată din alimente ori suplimente se absoarbe la nivel intestinal, dar tot acolo microbiomul sănătos are bacterii capabile să activeze vitamina D.

Acestea sunt bacteriile bune, adică bacteriile gram pozitive, din care fac parte lactobacilii ori bifidobacteriile.

Cum ajută vitamina D imunitatea

Receptorii de vitamina D sunt exprimați și pe celulele implicate în imunitate, numite limfocite B și T. Când văd o activitate periculoasă, aceste celule exprimă receptorii de vitamina D. Iar vitamina D le ajută să își activeze armele de apărare împotriva bacteriilor rele, adică a bacteriilor gram negative. Cu alte cuvinte, vitamina D ajută celulele să lupte împotriva bacteriilor rele.

Cum protejează intestinul

Receptorii de vitamina D sunt exprimați și pe celulele intestinale tinere. Aceasta arată că celulele intestinale au rol important în absorbția vitaminei D, dar și că au nevoie de vitamina D.
Deficitul de vitamina D contribuie la creșterea permeabilității intestinale, ceea ce înseamnă inflamație cronică generalizată.

De aceea, e important să vă dozați vitamina în sânge. Dacă aveți un nivel scăzut în sânge, acesta se corectează cu suplimente de vitamina D, date în cantitatea potrivită de medic. Este greu să atingeți cantitatea potrivită doar prin alimente grase (pește gras, unt).

07-01-2026

Mușchii mari reglează glicemia. Mai multă masă musculară – așa reglați glicemia. Așa crește speranța de viață.

