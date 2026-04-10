Vreți să vă bucurați de masa de sărbători fără să vă treziți cu kilograme în plus? Aflați că se poate! Ce avem în meniul de Paște? Preparate tradiționale pe bază de carne de miel: borș, friptură, drob, stufat.

Niciunul dintre ele nu reprezintă un pericol pentru siluetă, cu condiția să nu punem ulei în exces la gătit. Ne așteaptă câteva zile în care mâncarea este activitatea de bază. Cum să procedăm să nu ne cadă greu nici la digestie, nici pe cântar?

**Evităm să mâncăm totul la o singură masă! Aperitivele, adică drob, ouă fierte și câteva felii de caș, alături de multe legume proaspete sunt meniul pentru mic dejun. Așteptați apoi 4-5 ore până la masa de prânz, cu ciorbă și stufat. Păstrați pentru masa de seară friptura la cuptor sau la grătar, cu multă salată verde. Rămâne loc și pentru un pic de dulce, o felie de pască și o ceașcă de cafea sunt desertul perfect.

**Oul fiert este prin definiție un prieten al curei de slăbire. Consumați-l fără frică, stimulează secreția de bilă și ușurează digestia. Cu o condiție: să nu-l mâncați cu maioneză! Drobul este un preparat dietetic pe bază de organe fierte, ouă și multă verdeață, totul gătit la cuptor. Acest "chec" sățios și hrănitor poate fi obținut din carne de miel, dar și din carne de pui sau porc. 1-2 felii de drob cu un castron de salată verde poate fi o masă delicioasă inclusiv în cura de slăbire.

**Borșul de miel și friptura sunt alte preparate dietetice și prietenoase cu silueta. Ciorba ține stomacul plin pentru mult timp și are doar jumătate din numărul de calorii față de felul 2. Cat despre friptură, toate curele de slăbire o laudă! Consumată caldă sau rece, cu salată sau murături, ține de foame și pune metabolismul la treabă, are calorii negative și nu se poate transforma în grăsime de depozit.

**Și la capitolul dulciuri străbunii noștri au fost inspirați când au creat pasca, o combinație delicioasă între cozonac și brânza proaspătă. Este un desert echilibrat nutrițional, care face parte din categoria produse de panificație, nu de cofetărie. Ca să fie cu adevărat un cozonac dietetic, fiți atenți la cantitatea de zahăr din rețetă. O pască reușită nu trebuie să fie foarte dulce, compensați cu stafide, vanilie și rom. Nu uitați de cafea, ajută digestia și scade apetitul.

***Ca să ne îngrășăm 1 kg pe cântar e nevoie de un aport suplimentar de 7.000 calorii, deci nu ne îngrășăm dintr-o masă. Repartizați mâncarea de-a lungul întregii zile, așa puteți vă faceți toate poftele fără risc pentru siluetă. Țineți cont și de dimensiunea porției, farfuria ideală pentru un adult are 20 cm în diametru, adică 2 palme. Și jumătate din ea ar trebui să fie plină cu legume!

**Profitați de soare și ieșiți la o plimbare, micile excese culinare pot fi compensate cu un pic de mișcare. Să aveți sărbători luminate, cu bucurie în toate!