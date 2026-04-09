Acesta a menționat că durata de implementare poate fi de câţiva ani.

„Pe partea de salarizare, evident că ceea ce este important de înţeles, inclusiv cu Comisia Europeană, Comisia vrea să vadă că România face această consolidare bugetară în continuare, deci discutăm de un spaţiu fiscal care va fi limitat de resursele pe care le avem la dispoziţie. Există un procent din produsul intern brut care este gândit pentru a reflecta cheltuielile de personal. Pe măsură ce PIB-ul creşte, evident, spaţiul fiscal pentru cheltuielile de personal creşte. Şi, atunci, este foarte important că noi trebuie să adoptăm proiectul de lege în acest an, să avem o ţintă de cum s-ar putea rezolva inechităţile în administraţie, cam care ar fi salariile, comparaţii între familiile ocupaţionale, cam care ar fi coeficienţii", a afirmat Pîslaru, după şedinţa de Guvern, întrebat în legătură cu faptul că adoptarea unei noi legi a salarizării este jalon în PNRR şi deficitul bugetar nu ar suporta aplicarea ei.

El a adăugat că, după adoptarea acestei legi, "ecuaţia-cheie" este spaţiul fiscal existent şi de ce anvelopă e nevoie.

„Asta înseamnă că va fi o durată de implementare care poate fi de câţiva ani de zile pentru a putea ajunge la nivelul, la dezideratul respectiv", a explicat ministrul.

Potrivit calendarului, a completat Pîslaru, proiectul va fi foarte curând pus în dezbatere de către Ministerul Muncii, după discuţiile cu familiile ocupaţionale, cu Ministerul de Finanţe.

„Acum eu sunt chiar foarte fericit la MIPE că am un calendar ferm, pe care îl pot monitoriza. Ceea ce a fost pentru mine şi pentru ministerul nostru un pic dificil, şi cred că este un lucru de care trebuie să ne bucurăm cu toţii, este că într-o zonă în care cumva nu ştiam exact când se întâmplă, până când se întâmplă, acum avem un cadru unitar de monitorizare pe toate aceste reforme-cheie pentru România", a susţinut ministrul.

Conform acestuia, este foarte important ca proiectul să fie unul "bun" şi "realist", ceea ce în 2017 nu s-a întâmplat.

„În 2016 eu pregăteam împreună cu doamna ministru al Finanţelor Anca Dragu pe vremea respectivă o lege a salarizării de 32 de miliarde de euro, care era fezabilă, se implementa, se termina până în 2024. Moment în care a fost o decizie politică de a prelua în parlament o iniţiativă care a dus proiectul la 55 de miliarde de euro, moment în care, puteţi căuta istoric, am atras atenţia şi eu şi Ministerul de Finanţe din acea vreme că acel proiect nu se poate implementa", a mai explicat Pîslaru.

El a spus că guvernarea din 2017 a mers pe acest proiect de 55 de miliarde, care nu s-a implementat pentru că s-a constatat că nu este fezabil.

„În momentul în care ai început să împingi familiile ocupaţionale diferenţiat unele faţă de celelalte, ai creat nişte inechităţi care sunt acum mai mari decât erau în 2017. Prin urmare, ca să fie foarte, foarte clar, modul în care se pregăteşte proiectul şi voinţa de a-l pune înainte ca un proiect profesionist care să ducă un echilibru şi rezolvarea inechităţii în administraţie este una, decizia ulterioară a guvernelor sau a majorităţilor politice de a se ţine de proiect şi a-l duce până la bun sfârşit e altceva. Dar, este foarte important să ai un proiect bun şi realist, ceea ce în 2017, ca opinie personală vă pot spune şi demonstrat de timp, nu s-a întâmplat", a evidenţiat ministrul.

El a amintit că, în prezent, există şi sprijinul Băncii Mondiale pe acest subiect. "Eu am această credinţă că vom propune acel proiect care să bifeze reforma şi să aducă un bine administraţiei şi predictibilitate administraţiei publice din România", a transmis Dragoş Pîslaru.

Salariul minim nu va mai fi indice de referință

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat joi că discuţiile pe legea salarizării unice sunt nu doar începute, ci şi avansate, într-un grup de lucru, Banca Mondială fiind consultant. El a precizat că îşi doresc o formulă comparabilă cu legea salarizării acum în vigoare, în care preşedintele să aibă cel mai mare salariu, iar salariul minim nu va fi indice de referinţă.

Despre scenariile potrivit cărora, prin această lege, salariile cresc în medie cu 25-30%, ministrul a precizat că unul dintre scenariile analizate are în vedere o grilă de la 1 la 8, însă trebuie să facă o precizare importantă, pentru că e foarte necesară.