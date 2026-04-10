Pe de altă parte, situația armistițiului este afectată și de atacurile pe care Israelul continuă să le dea în sudul Libanului. Retragerea navelor, a avioanelor de luptă și a trupelor americane din regiunea Golfului Persic este condiționată de respectarea deplină a armistițiului, a avertizat Donald Trump. În caz contrar, președintele american amenință cu bombardamente și mai puternice decât până acum.

„S-a convenit FĂRĂ ARME NUCLEARE, iar Strâmtoarea Ormuz VA FI DESCHISĂ ŞI SIGURĂ. Între timp, marea noastră armată se pregăteşte şi se odihneşte, aşteptând cu nerăbdare, de fapt, următoarea sa cucerire.” - a punctat Donald Trump.

Însă nimeni nu știe exact ce conține varianta americană a acordului încheiat, pentru că nu a fost dată publicității.

JD Vance: ”Circulă cel puțin 3 variante diferite de acord. Prima este documentul care a fost trimis inițial de iranieni lui Steve Witkoff și Jared Kushner, pe care l-am aruncat direct la coș, sincer să vă spun cred că fusese făcut cu ChatGPT. A doua propunere, mult mai rezonabilă, a devenit baza discuțiilor mediate de pakistanezi.”Mediatorii pakistanezi susțin că acordul de armistițiu include și ofensiva împotriva grupării libaneze pro-iraniene Hezbollah. Însă vicepreședintele american îi contrazice.JD Vance: ”Cred că e vorba de o neînțelegere. Iranienii au crezut că acordul include și Libanul, iar noi nu considerăm asta. N-am făcut niciodată această promisiune. Am spus că armistițiul se concentrează pe operațiunile din Iran”.Mai mult, premierul Israelului susține că armata sa trebuie să continue lupta în Liban.

Benjamin Netanyahu, premierul Israelului: ”Nu există un armistițiu în Liban. Continuăm să atacăm Hezbollah cu forță și nu ne vom opri până nu vom restabili securitatea în zonă. Marile noastre realizări, atât în ​​Iran, cât și împotriva axei răului, au adus o schimbare istorică pentru statutul Israelului în regiune.”

Poziția Israelului e condamnată de multe voci din rândul liderilor europeni.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei: ”Suntem deosebit de îngrijorați de situația din sudul Libanului. Severitatea cu care Israelul poartă un război acolo ar putea duce la eșecul întregului proces de pace, ceea ce nu ar trebui să se întâmple. ”

Pe de altă parte, Statele Unite se angajează să medieze discuțiile între Liban și Israel, pentru o posibilă încetare a focului. În schimb, situația cu privire la Strâmtoarea Ormuz rămâne în continuare incertă...

Saeed Khatibzadeh, viceministru de externe al Iranului: ”Pot să vă spun sigur că Strâmtoarea Ormuz este deschisă. Desigur, există anumite restricții tehnice din cauza faptului că este o zonă de război și a mai multor aranjamente pe care Iranul le-a făcut în timpul războiului, în timpul acestei agresiuni împotriva Iranului.”

Reporter: Când vorbiți despre dificultăți tehnice și restricții, presupun că vă referiți la minele amplasate în Strâmtoarea Ormuz?

Saeed Khatibzadeh: ”Inclusiv asta, dar există și alte aranjamente pe care Iranul le-a făcut pe timpul războiului și care sunt încă în vigoare, așa că avem hărți, avem tot ce ne trebuie pentru a puta asigra trecerea în siguranță a petrolierelor și a navelor și bunăstarea echipajelor în timpul traversării”.

Însă Iranul spune că nu va accepta să-i fie negat dreptul la îmbogățirea uraniului.

Yair Lapid, liderul opoziției din Israel: ”Pentru Israel, acest război nu putea fi gestionat mai rău. În primul rând, nu intri în război fără o strategie de ieșire. Chiar în timp ce vorbim acum, 440 de kg de uraniu îmbogățit încă sunt ascunse în munții iranieni. Nu acesta este deznodământul sperat.”