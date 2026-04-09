Mai există și categoria celor care lasă totul pe ultima sută de metri în căutarea ofertelor.

Cristina a așteptat la ușă cumpărăturile pentru masa de Paște din acest an pe care le-a comandat online.

Cristina, clientă: „Un cozonac pe care l-am comandat și în trecut și este destul de bun, produsele pe care le folosim atunci când pregătim un aperitiv, o salată, ceapă verde. Evit aglomeraţia din magazinele tradiționale”.

În spatele clienților relaxați se află, însă, angajații neobosiți care pregătesc coletele. În depozite este agitație în această perioadă când numărul comenzilor se dublează. Față de anii trecuți, cei mai mulți dintre clienți și-au împărțit cheltuielile.

Michael Kaiser, reprezentantul unui supermarket online: „Am observat că acum 2, 3 săptămâni au început cu ingrediente de copt, vopsea de ouă, iar acum au început deja de luni să cumpere produsele proaspete. Carne, ouă, cozonac, pască, foarte multă pască, ne-am uimit și noi”.

Intrăm în depozitul unui alt comerciant. Și aici benzile automatizate sunt pline de coșuri încărcate. În această perioadă, de aici pleacă și 6.000 de comenzi pe zi.

Florin Șelaru, managerul depozitului: „Coșul de cumpărături se ridică undeva la 1.000 de lei pentru perioada de Paște. Vineri va fi cea mai aglomerată zi, ne așteptăm să avem peste 6.300 de comenzi”.

Totuși, consumul a scăzut în ultimele șase luni, iar comercianții încearcă să-și păstreze clienții. Unii aleg să suporte temporar o parte din costuri și așa se face că anul acesta vine cu unele dintre cele mai multe promoții înainte de Paște.

Corespondent PRO TV: „Din depozitul acestui supermarket online din capitală, de pildă, unele tipuri de produse precum ouă, carne și detergenți pleacă spre clienți cu reduceri de până la 50%. Totul face parte dintr-o campanie specială de Paște. Într-un alt supermarket online găsim la ofertă, în această perioadă, peste 600 de tipuri diferite de produse. Carnea de miel și cozonacul, de exemplu, se vând mai ieftin cu 20%. Multe oferte sunt și în magazinele fizice. Comercianții înceacă în acest fel să își fidelizeze clienții și la final de zi să rămână cu cât mai puțină marfă pe rafturi”.

Antricotul de miel se vinde în acest magazin cu 4 lei sută de grame, iar 10 ouă gata vopsite cu 20 de lei.

Cele mai multe dintre magazine vor avea program pelungit în vinerea mare, urmând ca sâmbătă să se închidă mai devreme, la ora 18.