Celebrul Afrika Bambaataa, supranumit ”nașul hip-hopului”, a murit: ”A adormit liniștit și ... nu s-a mai trezit”

Vești proaste pentru bugetarii care vor măriri. Anunțul făcut de Guvern legat de legea salarizării în sectorul public
Vești proaste pentru bugetarii care vor măriri. Anunțul făcut de Guvern legat de legea salarizării în sectorul public

Afrika Bambaataa, supranumit "nașul hip-hopului", a murit: "A adormit liniștit și ... nu s-a mai trezit"

Afrika Bambaataa, DJ-ul vizionar din Bronx, căruia i se atribuie modelarea și definirea genului hip-hop în anii 1970 și 1980, al cărui nume a fost ulterior pătat de acuzații de abuz sexual, a murit.

Cristian Matei

Potrivit New York Times, decesul lui Bambaataa a fost confirmat printr-un comunicat al Universal Zulu Nation, grupul internațional de promovare a hip-hop-ului pe care l-a fondat.

Mickey Bentson, prietenul său și membru al grupului, a publicat anunțul și pe Facebook.

Nu este clar, deocamdată, unde și când a murit Bambaataa. Nici cauza decesului este clară, dar Bentson a precizat că prietenul său ”a adormit liniștit și nu s-a mai trezit”.

În 2025, Afrika Bambaataa, cunoscut drept „nașul hip-hop-ului”, a pierdut un proces civil în care un reclamant anonim l-a acuzat de abuz sexual asupra copiilor și de trafic de persoane.

Xi Jinping transmite Taiwanului că nu vrea război: ”Suntem toți chinezi și vrem pace”. Se propune o soluție instituțională

Bambaataa a crescut în Bronx River Houses, un complex de locuințe sociale pentru persoane cu venituri mici din cartierul Soundview al districtului.

În 2017, el a declarat pentru Red Bull Music Academy că părinții săi erau newyorkezi, dar că el avea rădăcini caraibiene. În tinerețe, s-a alăturat Black Spades, o bandă de stradă în plină expansiune.

El a declarat pentru Red Bull că viziunea sa asupra lumii a început să se schimbe după ce a câștigat un concurs de eseuri școlare care includea o călătorie în Africa.

Michael Holman, un intermediar în conectarea hip-hop-ului timpuriu cu scena artistică aglomerată din centrul Manhattanului la sfârșitul anilor 1970 și începutul anilor 1980, spune despre Afrika Bambaataa că a fost una dintre figurile cheie ale hip-hop-ului.

„A înțeles că era timpul să înceteze luptele și să înceapă petrecerile”, a spus Holman. „Datorită rolului său de lider în transformarea cartierului Bronx dintr-un câmp de luptă într-un loc de distracție, majoritatea oamenilor îl consideră pe DJ Afrika Bambaataa arhitectul hip-hop-ului. Așadar, lumea îi este îndatorată, iar cultura hip-hop îi este îndatorată.”

Ca muzician, Bambaataa s-a remarcat pentru prima dată în anii 1970 prin organizarea unor petreceri de cartier de amploare, care au prefigurat ascensiunea muzicii și culturii rap.

Originile hip-hop-ului sunt neclare și controversate, dar Bambaataa este adesea considerat unul dintre cei trei DJ din Bronx – alături de DJ Kool Herc și Grandmaster Flash – care au fondat și au propulsat hip-hop-ul.

În acele vremuri, hip-hopul se învârtea în jurul DJ-ului care găsea și prelungea break-urile populare (părțile unei melodii care conțin secțiunile de percuție și ritm), astfel încât B-boys și B-girls să-și poată executa mișcările de dans acrobatice.

A$AP Rocky a electrizat Costineștiul. Rapperul a fost cel mai așteptat nume de la festivalul ”Beach, Please!” de anul acesta

Sursa: New York Times

Miliardarul Rinat Ahmetov, omagiu pentru Mircea Lucescu și discurs de 10 minute la Arena Națională
Miliardarul Rinat Ahmetov, omagiu pentru Mircea Lucescu și discurs de 10 minute la Arena Națională
Rapperul american Offset a fost împuşcat în timp ce se afla în apropierea unui cazinou

Rapperul american Offset a fost împuşcat în timp ce se afla în apropierea unui cazinou din statul Florida, incident în urma căruia două persoane au fost arestate.
Rapper condamnat la 12 ani de închisoare după ce a spulberat un pieton, în UK. Era beat și a fugit de la locul accidentului

Rapperul britanic Ghetts a fost condamnat marţi, la Londra, la 12 ani de închisoare pentru moartea unui student pe care l-a lovit cu maşina sa în timp ce conducea cu mult peste limita de viteză, transmite AFP.
Trapperul MGK, reținut după o bătaie într-o sală de fitness din București. Șapte tineri, prinși cu cuțite, săbii și pistoale

Șapte tineri cu vârste între 16 și 25 de ani, printre care și trapperul cunoscut online drept MGK, au fost reținuți de polițiști după un conflict izbucnit în vestiarul unei săli de fitness din Sectorul 6 București, au transmis surse pentru ȘtirileProTV. 

Vămile care erau pline, anii trecuți, în Săptămâna Mare, acum sunt aproape pustii. Prețul unei călătorii e aproape dublu

Vămile care erau pline, anii trecuți, în Săptămâna Mare, sunt acum aproape pustii. Asta pentru că sunt puțini românii stabiliți în străinătate, care se întorc acasă de Paște anul acesta.

Ultima dorință a lui Mircea Lucescu i-a fost îndeplinită. Ce i-a spus medicului său, de pe patul de spital

Un altar de flori și lumină s-a format la intrarea în Arena Națională și se mărește cu fiecare oră, pe măsură ce mii oamenii își iau rămas bun de la Mircea Lucescu. 

Război în Orientul Mijlociu. Germania este nemulțumită de ”severitatea cu care Israelul poartă un război” în Liban

Acordul dintre Iran și Statele Unite se dovedește extrem de fragil. Teheranul continuă să controloze traficul prin Strâmtoarea Ormuz și susține că încă sunt anumite „restricții tehnice”, cum ar fi problema minelor.

Înmormântarea lui Mircea Lucescu | Nume uriașe din fotbal sunt prezente la Biserica Sfântul Elefterie

Nota surprinzătoare primită de Ionuț Radu după Freiburg - Celta Vigo 3-0