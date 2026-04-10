Celebrul Afrika Bambaataa, supranumit ”nașul hip-hopului”, a murit: ”A adormit liniștit și ... nu s-a mai trezit”

Potrivit New York Times, decesul lui Bambaataa a fost confirmat printr-un comunicat al Universal Zulu Nation, grupul internațional de promovare a hip-hop-ului pe care l-a fondat.

Mickey Bentson, prietenul său și membru al grupului, a publicat anunțul și pe Facebook.

Nu este clar, deocamdată, unde și când a murit Bambaataa. Nici cauza decesului este clară, dar Bentson a precizat că prietenul său ”a adormit liniștit și nu s-a mai trezit”.

În 2025, Afrika Bambaataa, cunoscut drept „nașul hip-hop-ului”, a pierdut un proces civil în care un reclamant anonim l-a acuzat de abuz sexual asupra copiilor și de trafic de persoane.

Bambaataa a crescut în Bronx River Houses, un complex de locuințe sociale pentru persoane cu venituri mici din cartierul Soundview al districtului.

În 2017, el a declarat pentru Red Bull Music Academy că părinții săi erau newyorkezi, dar că el avea rădăcini caraibiene. În tinerețe, s-a alăturat Black Spades, o bandă de stradă în plină expansiune.

El a declarat pentru Red Bull că viziunea sa asupra lumii a început să se schimbe după ce a câștigat un concurs de eseuri școlare care includea o călătorie în Africa.

Michael Holman, un intermediar în conectarea hip-hop-ului timpuriu cu scena artistică aglomerată din centrul Manhattanului la sfârșitul anilor 1970 și începutul anilor 1980, spune despre Afrika Bambaataa că a fost una dintre figurile cheie ale hip-hop-ului.