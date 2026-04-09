S-au înclinat cu respect în fața celui care le-a fost antrenor, prieten, idol sau mentor și le-a adus atât de multe bucurii pe terenul de fotbal.

Vineri, Il Luce va fi condus pe ultimul drum de familie și apropiați. Oamenii îi mulțumesc în gând pentru lecția de viață, eleganță și modestie oferită cu fiecare victorie obținută.

Mii de suporteri, foști colegi, elevi sau chiar adversari au trecut pe la catafalc pentru a-și lua rămas bun de la Mircea Lucescu. Mulți dintre ei nu și-au putut stăpâni lacrimile.

Vizibil afectat, antrenorul lui CFR Cluj, Daniel Pancu, s-a așezat în genunchi și a sărutat sicriul.

Daniel Pancu: ”E greu, nu cred că există cuvinte. A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal sau pentru oamenii care iubesc fotbalul. Eu care am trăit alături de Nea Mircea 4 ani, doi la Rapid și doi la Beșiktaș, ca parte a destinului, când am fost selecționer, a venit din nou la Națională”.

Fostul fundaș de la FC Șahtior Donețk, unul dintre jucătorii care au scris istorie sub comanda lui Mircea Lucescu, a venit din Ucraina alături de alți colegi.

Anghel Iordănescu, despre Mircea Lucescu: ”Îl consider înțeleptul fotbalului românesc”

Dmytro Chygrynskyi: ”Vreau doar să îi mulțumesc pentru rolul lui în viața mea și cred că a fost un profesor, un mentor, un maestru pentru noi toți. Cred că acum vom vedea în sfârșit cât de special a fost, ce moștenire mare a lăsat în fotbal”.

Lângă sicriu, fiul, Răzvan Lucescu, a stat neclintit și a primit condoleanțe de la cei care au venit să își ia rămas bun de la tatăl său, Mircea Lucescu. I-au fost alături când fiul Matei, când fiica Marilu sau soția.

Gheorghe Popescu: ”Și-a pus viața în pericol și a plătit scump. Nu știu câți dintre noi ar fi făcut-o. Să punem interesul echipei naționale mai presus de propria viață. El a făcut-o. Din păcate, sportul românesc, nu numai fotbalul, pierde unul dintre cele mai importante personaje din istoria sa”.

Florin Răducioiu: ”Mi-e greu...foarte dureroase, pe mine.. îți dai seama că am foarte multe amintiri cu el. Nu am avut cum să îl văd, să vorbesc cu el, dezamăgirea a fost mare”.

Anghel Iordănescu: ”Vrem să ne luăm ramas bun de la un titan al fotbalului românesc, de la un monument al fotbalului românesc. Îl consider înțeleptul fotbalului românesc”.

Marius Șumudică: ”Un om care oricând ajuta pe toată lumea, un om care te învăța să trăiești, te învăța să te comporți, încerca să îți ridice nivelul cultural, avea discuții cu tine”.

La București a sosit și Rinat Ahmetov, patronul lui Șahtior Donețk și cel mai bogat om din Ucraina. Cu o avere estimată între 6 și 8 miliarde de dolari, Ahmetov a fost unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Lucescu. Împreună au construit, timp de peste un deceniu, o echipă care a dominat fotbalul din Europa de Est.

La funeralii este așteptat și Igor Surkis, cu o avere estimată la peste un miliard de dolari. Surkis este patronul lui Dinamo Kiev, club cu care Lucescu a continuat să câștige trofee.

Mircea Lucescu va fi înmormântat cu onoruri militare

Pe stadion au ajuns și politicieni.

Ilie Bolojan: ”Sunt aici munca și cariera de o viață a unui om cu o carieră prestigioasă. Dumnezeu să-l odihnească pe Mircea Lucescu!”.

Traian Băsescu: ”N-am de spus decât un singur cuvânt - respect pentru Mircea Lucescu. A avut o viață extraordinară, dedicată sportului și României. Respect pentru Lucescu!”.

Au venit să isi ia rămas bun și jucători sau oficiali ai echipelor de fotbal FCSB, Rapid și Dinamo. Pe scările Arenei Naționale, fanii au lăsat sute de candele și flori.

Suporter din Turcia: ”El a lăsat un semn foarte bun la Turcia, toată galeria, cine îi place de fotbal cunoaște Lucescu și îi place de el, foarte rar găsești așa ceva la Turcia”.

Ion Burcea, fost coleg: ”Am jucat la Corvinul cu el. Nu există pe glob un așa om de cultură, de artă, sportiv, nu se mai naște”.

Sicriul a fost vegheat de soldații din Regimentul 30 Garda Mihai Viteazul. Vineri, Mircea Lucescu va fi înmormântat cu onoruri militare.