Gabriela Filip, muzeograf: ”Încălzim condeiul la flacără, îl punem în ceară, îl mai ținem o secundă sau două în flacără, după care începem să trasăm pe ou semne și simboluri, așa cum vă imaginați”.

Pe mese au fost pregătite modele tradiționale, cu simboluri din arta populară, care i-au ajutat pe participanți să-și găsească inspirația.

Gabriela Filip, muzeograf: ”Apropiem oul cu locul în care am încondeiat cu ceara de albine de flacăra de la lumânare, după care cu șervețelul pe care-l aveți pe masă ștergem ceara de pe ou și rămâne culoare de la coaja oului”.

Tânără: ”E o experiență, pot zice, unică, pentru că e prima oară, și îmi place, mi se pare interesant”.

Tânără: ”Dacă nu ai răbdare, nu reușești în aproape nimica”.

Femeie: ”Este destul de grea, cred că mai grea pentru mine decât pentru nepoțică”.

Cu răbdare și atenție, fiecare ou a început să prindă culoare.

”Vrem să petrecem un pic de timp în familie”

„Am scris "Paște fericit" și am făcut un trifoi, dar este al doilea ou, pe celălalt am făcut antotimpurile”.

Pe lângă încondeierea ouălor, participanții spun că s-au bucurat de timpul petrecut în familie și de un moment de relaxare.

”Vrem să petrecem un pic de timp în familie și vreau ca aceste lucruri să rămână pentru copii pe mai departe”.

”E un moment în care poți să petreci timp cu tine, necesită multă răbdare, dar e plăcută și relaxantă”.

Potrivit tradiției, ouăle se vopsesc joia. Iar în Vinerea Mare, gospodinele nu fac pâine, cozonac sau alte mâncăruri.