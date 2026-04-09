În practică însă, rezultatele sunt adesea diferite, iar mulți se întorc la metodele clasice.

Decorarea ouălor de Paște a devenit un adevărat fenomen online. Cel mai căutat trend: foița de aur. O altă metodă virală implică fierberea ouălor în vin dulce, pentru un efect lucios.

La modă sunt și ouăle cu picățele, realizate fie cu ceară fierbinte, fie cu ulei.

Doamna Maria a încercat metoda ouălor marmorate cu șervețel colorat, inspirată de ce a văzut pe internet. Dar experimentul nu a ieșit cum sperase.

Doamnă: „S-a colorat hârtia! Da.. vedem dacă și ouăle”.

Așa că fără regrete s-a întors la rețetele de încredere: foile de ceapă și sfecla roșie. Pentru un luciu intens, gospodinele ung ouăle cu slănină.

Gospodină: „Sunt pe masă tot timpul, mai ales trei zile cât ține Paștele rămân pe masă cine vine să le vadă.”

Dincolo de estetică, există și un aspect de siguranță alimentară pe care specialiștii îl subliniază în această perioadă. Oul fiert trebuie consumat imediat după decojire.

Ersilia Alexa, profesor la Facultatea de Inginerie Alimentară Timișoara: „Procesul de fierbere determină distrugerea cuticulei protectoare de pe suprafața cojii, favorizând ulterior penetrarea microorganismelor. La temperaturi de până la patru grade Celsius, la frigider, ouăle fierte pot fi păstrate în siguranță pe o perioadă de 5-7 zile, cu condiția menținerii integrității cojii.”

O toxiinfecție alimentară poate strica orice sărbătoare. Greața, vărsăturile și durerile abdominale sunt simptomele cele mai frecvente. Specialiștii recomandă o verificare rapidă — miros și aspect — înainte de a pune oul pe masă.